L'alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, ha confirmat a través de les xarxes socials el registre de dos brots de Covid-19 al municipi. Per una banda, a l'escola Joan Reglà, amb tres grups confinats, i, d'altra, a la Llar del pensionista, amb set persones confinades. El batlle envia un missatge de precaució a la població i recorda la importància d'anar al CAP davant qualsevol símptoma, i més en aquesta època de l'any, ja que, tal com explica ell "moltes de les persones d'aquests brots han sigut pensant que tenien un refredat".

Davant aquest augment de casos de coronavirus, l'Ajuntament ha decidit "per responsabilitat col·lectiva" suspendre l'obra de teatre Tics Tocs, de l'Elenc Santperenc, que s'anava a representar aquest diumenge a la Sala Municipal.

Segons el Departament d'Educació, actualment a Bàscara hi ha 17 persones de l'àmbit educatiu confinades, amb un cas positiu en els darrers deu dies. Aquest augment de casos s'està donant també a altres centres educatius de la comarca com: l'escola Empúries de l'Escala, on hi ha 45 persones confinades (9 positius en els darrers deu dies); l'escola Josep de Ribot i Olivas de Vilamalla, 28 persones confinades (3); l'escola Josep Pallach de Figueres, 26 persones confinades (3); o l'escola Els Grecs de Roses, 25 persones confinades (2).