Aquest 14 de novembre se celebra el dia Mundial de la Diabatis, una malaltia que afecta molta gent i que té una repercussió directa en la visió de les persones que la pateixen. El centre Optipunt de Figueres, dirigit pel doctor optometrista Ahmad Zaben, recomana donar prioritat a la vostra salut visual. Aquest objectiu s’aconsegueix seguint les quatre P bàsiques: Prevenció, Protecció, Preservació i Prioritazació.

Per a atendre aquests objectius, Optipunt organitza, des de fa temps, revisions oculars i sessions informatives sobre l’estreta relació entre diabetis i retinopatia diabètica, una de les principals causes de pèrdua severa de visió en edat laboral. «Sovint, el pacient no és conscient de la malaltia fins que el dany és greu i comença a desenvolupar els símptomes de retinopatia diabètica, com pot ser visió borrosa i pèrdua gradual de la visió», explica el doctor Zaben.

Els pacients amb visió disminuïda per retinopatia diabètica poden tenir dificultat amb els contrastos, amb la diferenciació dels colors i amb la reducció de la visió nocturna. Aquests problemes poden afectar-los en la vida diària.

Testimonis propers

S. H., mare de Maria, que avui té 35 anys i conviu amb Diabetis mellitus tipus I o diabetis infantil, explica que tant la seva filla com la resta de la família, són conscients que «és una malaltia amb la qual es conviu, que no té cura (és crònica) i que, amb un tractament prolongat de qualitat, i controls de la detecció precoç dels signes de la retinopatia diabètica, garanteix una vida normal com la de qualsevol altra persona».

Per aquesta raó, i des dels 18 anys, Maria fa control de salut visual a Optipunt. «Mitjançant el diagnòstic per telemedicina, per especialistes en oftalmologia, revisen la seva retina una vegada a l’any». Aquest fet evidencia i avala la importància de la detecció primerenca de la patologia. En molts casos és l’única manera de tenir un bon pronòstic i poder derivar a temps al seu oftalmòleg. Carmen, pacient de 59 anys, narra la seva història a la consulta d’Optipunt i parla de «com n’és de difícil viure amb la malaltia i les seves complicacions, amb una retinopatia diabètica no tractada a temps». Ho veia tot «amb sobres i taques, pensant que amb l’ajuda d’unes ulleres ho podria veure tot bé». A Optipunt, van detectar mitjançant la retinografia i tomografia, un edema macular diabètic. Gràcies al suport rebut a través de la telemedicina oftàlmica, es confirmà el diagnòstic i es va remetre Elisabeth el seu oftalmòleg.

La detecció va ser tardana i van caldre tractament amb diverses injeccions oculars per a poder mantenir la resta de visió que no supera el 5%. «La seva història és un clar exemple de la importància del control estricte que han de seguir les persones diabètiques. La diabetis arriba a provocar complicacions oculars, és necessari realitzar un diagnòstic i tractament el més precoç possible», matisa el doctor Zaben. El repte és evitar arribar a pèrdues visuals tan severes com la de Carmen, la disminució de visió de la qual, en poc temps, al voltant d’un mes, va ser molt considerable. Afortunadament, a Optipunt, com a especialistes de baixa visió, se li ha donat el suport, les ajudes de rehabilitació visual ja com a pacient de baixa visió.

Efectivitat de la telemedicina

La Marta ens relata com el seu espòs viu amb diabetis i ella conviu amb aquesta situació. Com que la malaltia afecta a tota la família, el seu testimoniatge demostra com «la detecció i el diagnòstic per telemedicina oftàlmica, des dels primers signes detectats en un control rutinari a Optipunt, ha estat efectiva». El pacient va ser atès a temps, sent tractat de la seva Retinopatia Diabètica. Les atencions necessàries han implicat canvis, no sols per al pacient, sinó també per a la llar sencera, destacant la importància del treball en equip.

Si en alguna cosa coincideixen les persones amb diabetis i els seus familiars és que el diagnòstic no sols afecta qui pateix l’afecció, sinó a la família sencera, el suport de la qual és fonamental perquè el pacient aconsegueixi realitzar els canvis d’estil de vida que són necessaris per a controlar-la.

Optipunt ofereix el servei de Rehabilitació Visual per a totes aquelles persones que cerquin alternatives per la seva pèrdua de visió. No cal esperar més, s’han d’evitar complicacions. Podeu demanar cita amb l’equip professional d’Optipunt del carrer Concepció de Figueres.

Optipunt

TELÈFON: 972 506 386

WEB: www.optipunt.com