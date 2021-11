Cada dia es diagnostiquen uns nou casos nous de càncer a les comarques gironines. Segons les dades del CanGir que avalua les dades de la malaltia entre els anys 2013 i 2017 i en calcula la incidència i la mortalitat fins al 2022, aquest any se'n detectaran uns 4.200, el 57,9% en homes i en 42,6% en dones. L'estudi també conclou que els càncers més freqüents són el colorectal, el de mama, el de pròstata i el de pulmó. A més, el 40% dels càncers són atribuïbles al tabac, a l'alcohol, a la dieta no saludable, al sobrepès o a infeccions. Les xifres també detecten una millora de la supervivència per càncer als cinc anys. La pandèmia va reduir un 7% la detecció de càncers a l'hospital Trueta durant el 2020.

El CanGir es va publicar per primer cop l'any 2005 amb l'objectiu de donar difusió de les dades bàsiques del càncer a la demarcació de Girona, així com a eina per a la planificació, priorització i seguiment de les diferents actuacions adreçades a controlar les malalties oncològiques. CanGir és una publicació de la Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) de Girona i del Pla Director d'Oncologia del Departament de Salut que recull informació i analitza epidemiològicament el càncer a les comarques gironines.

L'estudi recull les dades sobre casos de càncer detectats i localització i n'analitza la incidència, la tendència i projecció, la mortalitat i la supervivència. L'estadística preveu que aquest any 2021 es diagnostiquin 4.177 càncers a la demarcació. L'anàlisi de les dades conclouen que cada any es detecten al voltant de 4.000 malalties oncològiques a la demarcació per les quals moren unes 1.600 persones.

L'augment del nombre total de casos aquest 2021 en relació a l'any 2017 (el darrer amb les xifres tancades) quan en van detectar 4.058 es deu a l'envelliment de la població i a la major incidència del tabaquisme en les dones. L'epidemiòleg del Pla Director d'Oncologia-Institut Català d'Oncologia de Girona, Rafael Marcos-Gragera, ha concretat que la població femenina va començar a fumar més tard que els homes i que l'adhesió a les campanyes per deixar el tabac és més baixa.

Dels tumors que es detectaran aquest any, el 57,9% afecten a homes i el 42,6% a dones. Hi ha quatre tipus de càncers que representen la meitat dels detectats: el colorectal, el de mama, el de pròstata i el de pulmó. En el cas dels homes, el 17% dels tumors detectats són de pròstata, el 16,3% colorectals i el 13,9% de pulmó. En les dones, el càncer més detectat és el de mama (27,85)% seguit pel colorectal (el 14,70%) i el de pulmó (el 7,3%).

En ambdós sexes, e càncer de pulmó serà el de major letalitat amb 294 morts (el 19% del total de defuncions a les comarques gironines), seguit pel colorectal amb 225 (e 14%) i el de mama amb 97 (el 6%). Tot i això, la mortalitat per càncer ha disminuït un 1,68% en homes i un 0,60% en dones.

El CanGir reflecteix també un augment de la supervivència a cinc anys de la detecció de la malaltia que se situa en un 55% en els homes i en un 63% en les dones. Marcos-Gragera ha remarcat que en alguns dels càncers més habituals la supervivència és actualment molt elevada: en el de mama un 88% i en el de pròstata un 91%.

Els experts situen la prevenció com a clau per prevenir l'aparició de nous casos de càncers que, segons les projeccions a nivell mundial, augmentaran dels 19,3 milions actuals als 30,2 del 2040. De fet, el 40% de les malalties oncològiques són atribuïbles al tabac (20%), l'alcohol (8%), la dieta no saludable (5%), el sobrepès (5%) o infeccions (4%) com les del papil·loma o hepatitis.

La pandèmia va "alentir" la detecció de casos nous de càncer durant el 2020. Les xifres de l'hospital Trueta reflecteixen que van diagnosticar un 7% menys de casos, sobretot per la davallada durant la primera onada de Covid-19. El gerent de la Regió Sanitària Girona, Miquel Carreras, ha explicat que el "repte" ara és recuperar l'activitat que s'havia vist frenada per culpa de la pandèmia.