L'Hospital de Figueres s'ha sumat al projecte Film in Hospital, un projecte pioner que fa arribar als hospitals el cinema infantil de qualitat per fer més agradable les estones dels infants quan es troben ingressats a un centre sanitari.

Film in Hospital és una plataforma cinematogràfica que posa a l’abast dels nens i nenes hospitalitzats a Catalunya més de 80 pel·lícules d’arreu d’Europa. Organitzades per edats, durada i idioma aquestes pel·lícules estan seleccionades per la seva qualitat, el seu to alegre i la riquesa estètica que ofereixen.

La plataforma esdevé també, un instrument addicional de suport emocional i, per tant, constitueix una oportunitat per contribuir a una millora sensible en l'atenció a la salut des d'una perspectiva integral.

L’accès a la plataforma és totalment gratuït.

Film in Hospital és un projecte internacional portat a terme per professionals de l’educació i l’audiovisual de tota Europa, que seleccionen amb cura continguts audiovisuals estimulants i atents:

BUFF (Suècia)

JEF (Bèlgica)

Kids meet Art- Sedmi Kontinent (Croàcia)

Il Nuovo Fantarca (Itàlia)

Kinodvor (Eslovènia)

Drac Màgic – Pack Màgic (Espanya)

El programa està cofinançat per la Creative Europe-MEDIA de la Unió Europea i té la intenció d’arribar al màxim nombre d’infants possible. Actualment ja hi ha més d'una desena d'hospitals catalans adherits al projecte, entre els quals hi ha l'Hospital de Figueres.