Cada vegada són més les persones que pateixen apnea del son. De fet, es calcula que la presència d'aquesta patologia ha augmentat un 45% en els últims deu anys.

Així ho adverteixen la Societat Espanyola d'Otorrinolaringología i Cirugía de Cap i Coll (SEORL - CCC) i la Societat Espanyola de Medicina Dental del Son (SEMDeS), que, a més, expliquen aquest increment per l'augment d'alguns dels seus factors de risc, com l'obesitat, el sedentarisme i el tabaquisme.

Segons un estudi publicat a la revista Lancet, prop de mil milions de persones d'entre 30 i 69 anys pateixen apnea del son severa a tot el món. Per tant, la varietat de pacients que la pateixen és molt àmplia, amb diferents causes i problemes associats.

Això comporta, segons els experts, un abordatge multidisciplinari en el que intervinguin otorrinolaringòlegs cirurgians de cap i coll, cirurgians maxil·lofacials, dentistes i pneumòlegs, entre altres especialistes.

Més que un ronc molest

A simple vista, podria semblar que el síndrome d'apnea-hipopnea del son (SAHS) és simplement un excés dels roncs i la seva intensitat durant les hores de descans. Però no és així. Tal com expliquen des de la SEORL, 'l'apnea implica l'absència completa de flux respiratori de, almenys, deu segons'. En altres paraules, es deixa de respirar durant, com a mínim, deu segons.

Aquesta síndrome afecta sobretot a homes. És entre dues i tres vegades més comú entre els homes que entre les dones. A més, el seu principal factor de risc és l'obesitat. Com que l'obesitat ha augmentat en el món de manera notable, s'ha incrementat la prevalença de les seves malalties associades, com l'apnea.

'Generalment, les persones obeses són més propenses a tenir trastorns respiratoris del son, i per això ha de ser un factor a tenir en compte a la consulta de l'otorrinolaringòleg i del dentista, que haurà de derivar els casos sospitosos al metge especialista', assenyala la doctora Marina Carrasco, presidenta de la Comissió de Broncopatia i Trastorns del Son de la SEORL - CCC.

Un estudi acabat de publicar a la revista Cranio, confirma que l'índex de massa corporal (IMC) es relaciona de forma significativa amb l'índex d'apnea i hipopnea, i aquelles persones amb un IMC més gran tenen un os hioide en una posició inferior. 'Això fa que es pugui veure alterada la respiració i sigui més difícil respirar durant el son', afegeix.

Com a conseqüència de la repetició d'aquests episodis d'obstrucció de la via respiratòria durant el son, es produeixen una sèrie de problemes secundaris, que poden ser greus.

Parlem d'excessiva somnolència durant el dia, trastorns cognitius conductuals, respiratoris, cardíacs, metabòlics o inflamatoris.

Símptomes de l'apnea del son

Símptomes de l'apnea del son

Els experts en otorrinolaringologia expliquen que existeixen diversos símptomes i signes que ens poden fer sospitar que estem patint apnees durant el son. D'aquestes SEORL destaca:

Excessiva somnolència diürna . Això provoca que 'el pacient tingui tendència a adormir-se de manera involuntària en situacions inapropiades. Si no es detecta i s'hi posa remei a temps, pot ser una causa important d'incapacitat laboral i d'accidents de trànsit'.

. Això provoca que 'el pacient tingui tendència a adormir-se de manera involuntària en situacions inapropiades. Si no es detecta i s'hi posa remei a temps, pot ser una causa important d'incapacitat laboral i d'accidents de trànsit'. Mal de cap . Es produeixen al matí i desapareixen durant el dia.

. Es produeixen al matí i desapareixen durant el dia. Sensació de son no reparador .

. Depressió o irritabilitat . Pot tenir també la sensació de no poder mantenir l'atenció.

. Pot tenir també la sensació de no poder mantenir l'atenció. Disminució de la libido.

Roncs .

. Pauses respiratòries . 'Apnees o hipopnees que solen acabar amb sorolls asfixiïs, roncs forts o, fins i tot, moviments de tot el cos. El pacient no sol ser conscient que les pateix'.

. 'Apnees o hipopnees que solen acabar amb sorolls asfixiïs, roncs forts o, fins i tot, moviments de tot el cos. El pacient no sol ser conscient que les pateix'. Agitació Nocturna.

Despertars freqüents.

Gran nombre de miccions durant la nit.

Insomni , sobretot a l'hora d'agafar el son.

, sobretot a l'hora d'agafar el son. Cremor d'estómac.

Diagnòstic i tractament de l'apnea del son.

El paper de l'otorrinolaringòleg en el diagnòstic és fonamental. En primer lloc 's'haurà d'ocupar de realitzar una exploració de la via aèria superior, de summa importància per tenir un major coneixement de la fisiopatologia de la malaltia, detectarà possibles anomalies que predisposen a patir-la i permetrà establir un diagnòstic topogràfic de l'obstrucció', subratlla la doctora Carrasco.

El tractament més habitual, sobretot en casos greus, és el CPAP. És un compressor que, a través d'una mascareta ajustada hermèticament al nas, proporciona aire a una pressió determinada.

També es poden utilitzar dispositius orals com el Dispositiu d'Avanç Mandibular (DAM). S'usa en casos lleus o en roncs que molesten socialment.

'Els dentistes formats en son podem realitzar aquest tractament. A més, un cop s'ha iniciat el tractament, si el pacient no respira bé pel nas i no tolera bé el dispositiu oral transferim el pacient a l'otorrinolaringòleg perquè tracti el cas i millori la seva funció respiratòria'. Afirma el doctor Míguez.

La col·laboració entre dentistes i otorrinolaringòlegs 'és clau perquè els especialistes fem el diagnòstic, ja que ens remeten els casos de sospita', indica la doctora Carrasco.

La cirurgia, última opció per reduir les apnees

Quan ni la CPAP ni els dispositius orals tenen l'afecte desitjat d'acabar amb les apnees, pot ser necessària la cirurgia. En alguns casos, hi ha determinades condicions fisiològiques de la via respiratòria que afecten la nostra forma de respirar.

Així, el tractament quirúrgic de l'apnea inclou la cirurgia nasal, d'adenoides i amígdales, cirurgia del paladar, de la base de la llengua, la epigloplàstia o la traqueostomia, entre d'altres.

Totes elles aborden estructures anatòmiques que són àmpliament conegudes i estudiades per l'otorrinolaringòleg.