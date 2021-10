Salut ha implementat una nova eina digital que permet als usuaris programar-se les visites no urgents als centres d'atenció primària (CAP) i especificar-ne el motiu. Abans de la pandèmia ja es podien demanar cites de forma telemàtica però aquesta eina és més completa. Salut indica que aquesta és una via més per accedir a l'atenció primària i que complementa els altres canals, com el telèfon o taulell del CAP o el 061, que continuen funcionant com fins ara. "Els professionals s'adapten a un altre canal d'accés, però la seva feina és la mateixa, més endreçada, això sí, i traient el que no aportava valor", destaca la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel. A l'eina, s'hi accedeix des de la web citasalut.gencat.cat o des de La Meva Salut.

La web permet gestionar tràmits administratius en línia i programar la cita per motius escollint entre els 22 més freqüents. Així, es poden clicar opcions com, per exemple, seguiment d'un problema de salut crònic, cura d'una ferida, renovació del pla de medicació o consulta d'atenció sexual i reproductiva.

Segons el tipus de consulta, la visita serà presencial, telefònica o telemàtica. També es pot escriure el motiu de la visita o demanar cita, presencial o telemàtica, amb el metge o infermera de referència. L'usuari pot seleccionar el dia i l'hora de la visita en un calendari amb les opcions disponibles en funció de l'agenda dels professionals, que s'han obert forats en les agendes per encabir les demandes que els arribin a través de la web.

En qualsevol cas, l'eina no està pensada per motius urgents, pels quals es recomana trucar al 061 -per emergències, el 112- o bé acudir als centres d'urgències. La nova eina té personalitzades les opcions. Per exemple, a una persona major de 60 anys, li sortirà la possibilitat de vacunar-se de la grip, la campanya de la qual ha començat aquesta setmana, però en canvi, aquesta opció no estarà disponible per als que no formen part dels col·lectius de risc de la malaltia.

Una altra de les possibilitats és tramitar una baixa laboral, tant per sol·licituds, renovacions o altes, tot i que caldran les proves o informes mèdics corresponents. La web vol ser un altre canal d'accés a la primària i que l'usuari tingui més agilitat per relacionar-s'hi, mentre que de cara als professionals sanitaris, els ha d'ajudar a desburocratitzar procediments. "Si l'usuari vol una visita amb el metge o infermera, l'eina no ha der ser un entrebanc, sinó que facilita dirigir els procediments més habituals i demanar directament la cita", assenyala Craywinckel, directora del Servei Català de la Salut (CatSalut).

Hugo Querol, administratiu del CAP de Roger de Barcelona, explica que amb la pandèmia han après que hi ha demandes que es poden resoldre via telemàtica i que altres necessiten visita presencial. "Hi ha persones que s'han de demanar permisos a la feina o gent gran que tenen problemes de mobilitat i que s'han de desplaçar a l'ambulatori per tràmits que es poden fer telemàtics, com rebre informes mèdics o comunicats de baixa.

Estalviar desplaçaments també pot evitar aglomeracions als CAP. La web ens ajudarà que les línies telefòniques no estiguin tan saturades; a ordenar la demanda i que cada necessitat vagi al professional que realment l'ha de solucionar", recalca l'administratiu. La web per programar les cites es va posar en marxa fa una setmana aproximadament, encara sense publicitar-la, i s'han fet unes 7.000 resolucions al dia. Amb l'opció de programar cita telemàtica que hi havia abans, se'n feien unes 12.000 i el CatSalut espera arribar, com a mínim, a aquesta xifra amb la nova eina.

Segons explica Salut, la nova web inicia "un canvi de model de gestió de la demanda de l'atenció primària i comunitària". Els objectius són "millorar-ne l'accés"; "agilitzar processos" i "recuperar la capacitat diagnòstica i el seguiment dels pacients", després de més d'un any i mig de pandèmia de la Covid-19.