El Comitè Científic Assessor del Departament de Salut en matèria de covid-19 proposa estendre el passaport covid a restaurants, espais culturals o gimnasos, especialment si la incidència de la pandèmia segueix en augment. En una entrevista al 324, la presidenta del comitè, la doctora Magda Campins, ha dit que les properes dues setmanes seran "decisives" per valorar quines mesures prendre.

En tot cas, ha afirmat que l'ampliació del passaport covid més enllà de l'oci nocturn és "probablement" el "proper pas" per evitar fer restriccions més importants. Segons Campins, la mesura, a més, té menys impacte econòmic que tancar o restringir horaris a determinats sectors, opcions que ha remarcat que no estan sobre la taula.

La doctora Campins ha dit que el Comitè està treballant en un informe per Salut on es plantejarà en quin moment seria recomanable ampliar els espais on cal utilitzar el passaport covid. Campins ha dit que s'acosta una època de l'any "complicada", amb moltes més interaccions en espais interiors.

"Hem de ser molt prudents i no ens hem de relaxar massa", ha insistit. La doctora ha indicat que, a diferència del Regne Unit, Catalunya té un major índex de vacunats, cosa que pot afavorir que la nova variant delta tingui una menor incidència al país.

Campins ha dit que, per ara, no és partidària de retirar la mascareta a les escoles. En tot cas, ha afegit, es podria treure en els espais exteriors, com els patis. "La meva opinió és que, en espais interiors, en aquests moments no estem com per treure mascaretes", ha afirmat.