El nou hospital Josep Trueta tindrà un pas que connecti directament amb el de Santa Caterina i arribarà als 100.000 m2, aproximadament. Així ho ha avançat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, aquest dissabte qui ha detallat que ara el Departament ja començarà la redacció del pla funcional per definir quins usos ha de tenir el centre que s'emmarcarà en un campus de Salut amb un espai reservat per la facultat de Medicina de la UdG i un mòdul que podria destinar-se a un viver d'empreses relacionades amb l'àmbit sanitari. Ara, els ajuntaments de Girona i Salt hauran de començar les modificacions urbanístiques abans de cedir els terrenys a Salut. El consistori saltenc preveu aprovar un primer tràmit en els propers mesos.

El nou hospital Josep Trueta serà "un dels projectes més importants del país dels propers deu anys", segons ha confirmat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. El titular de Salut ha assegurat que el Trueta és, conjuntament amb el Vall d'Hebron i el Clínic, els tres reptes que té Salut per tirar endavant de cara als propers anys.

El calendari pel nou hospital segueix essent lluny, ja que podria estar acabar el 2028. Malgrat tot, els tràmits administratius segueixen els calendaris establerts i de moment ja s'ha definit a on es situarà el nou edifici en la zona sud de Salt. El nou hospital comptarà amb una connexió directa amb el de Santa Caterina, que estarà a l'altre costat de carrer. Argimon ha afirmat que aquest pas entre els dos hospitals volen que sigui "més que una passarel·la o un espai de pas". L'objectiu és situar-hi espais de trobada i plantegen ubicar-hi serveis com per exemple un auditori.

El conseller de Salut ha recordat que el Trueta i el Santa Caterina són dos hospitals que comparteixen molts serveis i per això és "important" que hi hagi una connexió física entre els dos centres mèdics.

El nou hospital s'estima que podria tenir 100.000 m2, tot i que els metres quadrats definitius no se sabran fins que el Departament de Salut tanqui la redacció del pla funcional. Aquest document, que es començarà a redactar en breus, ha de dissenyar quins serveis s'ofereixen a l'hospital i quins espais es necessitaran.

Malgrat tot, el conseller preveu que el nou hospital costi més de 400 milions d'euros. 300 d'ells serien per la construcció i els 100 restants són per equipar l'edifici amb el material corresponent. Quan el pla funcional estigui enllestit es preveu poder licitar la redacció del projecte, que tindrà un cost d'entre 15 i 20 milions d'euros. El conseller de Salut, però, ha destacat que no licitaran el projecte fins que els ajuntaments de Girona i Salt hagin fet la cessió dels terrenys.

Aquest procés de licitació i redacció duraria uns 24 mesos. Quan el projecte estigui enllestit, el Departament preveu licitar les obres de construcció i uns nou mesos després haurien de començar a treballar en el nou hospital per tenir-lo acabar tres anys després. L'equipació de l'hospital, però, durarà un any més i això porta a la inauguració final de l'hospital al 2028.

Els ajuntaments ja poden fer tramitacions urbanístiques

En paral·lel a la feina que farà el Departament, caldrà que els ajuntaments treballin en les modificacions urbanístiques corresponents. De moment, l'Ajuntament de Salt ha recordat que el 2017 van fer una modificació del sector, que "anava més enllà" del campus de Salut però sí que contemplava l'arribada del Trueta. De moment, Salt ja té a punt per enviar "els informes tècnics" a l'ACA, a Medi Ambient i Territori per preveure les modificacions urbanístiques corresponents. Això fa que "en els propers mesos" ja es pugui aprovar de forma provisional la modificació del planejament.

Els tràmits urbanístics que pertanyen al terme municipal de Girona, però, aniran per llarg. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha recordat que es tracten de "tràmits molt complexes" i per això "en el millor dels escenaris" no estaran fins d'aquí a dos anys. Madrenas ha assegurat que volen fer-ho "bé" perquè no hi hagi "fissures" que retardin el projecte de construcció del nou hospital.

Espai per la UdG i un viver d'empreses

La planificació del nou hospital també projecta que hi hagi un espai per a la Universitat de Girona (UdG) amb l'objectiu que hi concentri la Facultat de Medicina amb tots els estudis universitaris vinculats amb l'àmbit sanitari. Al costat de l'hospital Santa Caterina ja hi ha l'EUSES, un centre que ofereix els graus de Fisioteràpia i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE).

L'espai destinat al Trueta també preveu la construcció d'un viver d'empreses per fomentar la creació de negocis vinculats a l'àmbit sanitari. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha destacat que el campus de Salut permetrà "retenir talent" perquè suposarà la unificació d'un únic espai on hi haurà "formació, recerca i atenció sanitària".