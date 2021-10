A partir de la setmana que ve, l’ABS l’Escala comença la campanya de vacunació contra la grip sense cita prèvia a la sala polivalent municipal. El funcionament del dispositiu, que estarà operatiu del 27 d’octubre a l’11 de novembre, serà semblant al del 2020: es dirigeix a tota la població de l’àrea bàsica de salut que té 60 anys o més i, per evitar aglomeracions, s’assigna un dia per a una franja d’edat concreta. La diferència respecte a l’anterior campanya de la grip és que, en el moment de la vacunació, als majors de 70 anys també se’ls oferirà l’opció de rebre la tercera dosi del vaccí contra la Covid-19.

El dispositiu, que es munta gràcies al suport logístic i humà de l’Ajuntament de l’Escala, estarà operatiu durant cinc dies, durant els quals professionals del Centre d’Atenció Primària vacunaran a la sala polivalent municipal. Els requisits per a poder accedir-hi és tenir el metge o infermera assignats a l’equip d’atenció primària de l’Escala, portar la Targeta Sanitària i tenir 60 anys o més.

Aquesta campanya es dirigeix a més de 4.000 persones i les franges d’edat i dies establerts per a la vacunació són:

27 d’octubre al matí (de 9 h a 14 h), de 65 a 69 anys

27 d’octubre a la tarda (de 16 h a 19.30 h), de 60 a 64 anys

3 de novembre al matí (de 9 h a 14 h), de 85 anys en amunt (s’oferirà 3a dosi anticovid)

4 de novembre a la tarda (de 15 h a 19.30 h), de 70 a 75 anys (s’oferirà 3a dosi anticovid)

10 de novembre al matí (de 9 h a 14 h), de 76 a 79 anys (s’oferirà 3a dosi anticovid)

11 de novembre al matí (de 9 h a 14 h), de 80 a 84 anys (s’oferirà 3a dosi anticovid)

Pel que fa als usuaris més joves de 60 anys amb factors de risc (inclosos els infants) es vacunaran com sempre sol·licitant cita prèvia al Centre d’Atenció Primària Moisès Broggi de l’Escala. La campanya començarà també el 27 d’octubre i acabarà o bé a finals del mes de desembre o bé quan s’esgotin les dosis disponibles. I l’horari serà de matí i de tarda.

A la resta de municipis de l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala la vacunació de la grip s’iniciarà el mateix dia, el 27 d’octubre, i el funcionament serà com el dels altres anys. Els usuaris majors de 60 anys o amb factors de risc han de contactar amb el seu dispensari de referència per a demanar hora. Si ho volen, també poden desplaçar-se a la sala polivalent municipal de l’Escala per a rebre la vacuna antigripal, en el dia assignat per a la seva franja d’edat.

Més de 2.000 dosis

L’ABS l’Escala disposarà de 2.240 vacunes antigripals per fer front a la campanya d’aquest any. La vacunació està dirigida només als grups de risc, que són totes les persones de 60 anys o més i aquelles que poden tenir complicacions si agafen la grip. A més es recomana que se l’administrin els col·lectius que poden transmetre la malaltia a persones que tenen un alt risc de tenir complicacions, com són personal sanitari, docent o de serveis essencials. Aquesta vacuna és gratuïta.

Els virus gripals canvien contínuament. Per aquesta raó cal posar-se-la cada any, ja que la vacuna es prepara per protegir contra els virus que arribaran aquell hivern. El seu efecte dura un any aproximadament i s’elabora a partir de virus gripals morts, per això mai no pot produir la malaltia, només molèsties locals lleus.