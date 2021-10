Ha sentit alguna vegada que té els ulls vermells, irritats, cansats o dolorosos?

Nota una sensació arenosa, major sensibilitat a la llum, picazón o la incomoditat permanent que se li ha ficat alguna cosa en l'ull i no surt?

Tot això són símptomes del que normalment es diagnostica com a ull sec. Una malaltia molt freqüent però que pot tenir moltes causes diferents que no se solucionen amb els mateixos tractaments.

Per això hem d'anar amb compte amb l'automedicació i els consells benintencionats dels amics. Perquè fins i tot una cosa tan teòricament innòcua com unes gotes pot empitjorar la situació.

L'ull sec és un problema de l'edat?

Hi ha una realitat inqüestionable: Els problemes de l'ull sec es tornen cada vegada més freqüents segons anem complint anys. Però no són exclusius de les persones majors.

Avui dia no és estrany trobar a joves de 30 anys en la consulta de l'oftalmòleg per símptomes relacionats amb aquesta malaltia.

Aquesta sensació aspra en els ulls que ens dificulta dedicar llargues estones a la lectura, la picor d'ulls, la sensibilitat excessiva al sol o a les llums brillants… són símptomes que fins i tot en persones joves aconsellen una visita a l'oftalmòleg.

A més, i segons una enquesta en línia publicada el mes de gener passat, la màscara ha vingut a posar encara més problemes a una malaltia tan freqüent com incòmoda.

Dels dos terços que van assegurar en l'enquesta que tenien símptomes d'ull sec, una quarta part d'ells va assegurar que els seus símptomes van empitjorar amb l'ús d'una màscara.

Sequedat d'ulls, mascareta i pandèmia

Com es pot imaginar qualsevol persona que hagi d'usar ulleres i mascareta alhora, la conclusió de l'enquesta està molt lluny de ser un fet científic. Perquè no hi ha més que comprovar com la mascareta entela les nostres ulleres per a entendre que augmenten la humitat cap als nostres ulls.

Per això, encara que els oftalmòlegs admeten que les mascaretes poden causar molèsties oculars, consideren poc probable que provoquin ull sec, tret que hi hagi una altra raó afegida.

I aquesta raó sembla estar en l'estrès provocat per la pandèmia.

Ja existeixen dos estudis en els quals els investigadors van trobar forts vincles entre la síndrome de l'ull sec, el trastorn d'estrès posttraumàtic i la depressió.

Quines són les causes més freqüents de l'ull sec?

La causa que més ha disparat aquesta malaltia té relació directa amb una qüestió fisiològica: quan les persones miren les pantalles parpellegen amb menys freqüència.

I com per treball o per hobby ens passem moltes hores parpellejant menys, és fàcil que ens envaeixi una sensació d'ulls cansats, arenosos i secs.

També podríem sumar com a causa l'ús prolongat de lents de contacte, que utilitzen més els joves i que està comprovat que seca els ulls.

Hi ha altres trastorns autoimmunes que afecten els teixits lubrificants del cos i també són causa coneguda d'aquesta malaltia. Igual que el postoperatori d'algunes cirurgies d'ulls.

Fins i tot se sap que l'ull sec pot tenir relació directa amb les hormones sexuals.

Perquè les glàndules responsables de lubrificar els ulls, la meibomiana (glàndules sebàcies que es troben en els parpados i la seva funció és segregar per a protegir la còrnia) i la lacrimal, tenen receptors per a andrògens i estrògens.

I aquí està la raó que explica per què la sequedat en els ulls augmenta en les dones durant la menopausa i en els homes que reben tractament amb teràpia antiandrogénica per al càncer de pròstata.

També poden ser causa d'aquesta malaltia alguns medicaments que redueixen la producció adequada de llàgrimes.

Els més comuns serien antihistamínics, betabloqueantes, anticonceptius orals, diürètics i medicaments utilitzats per a tractar la malaltia de Parkinson, l'ansietat, l'asma, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) i els ritmes cardíacs anormals.

Finalment podríem incloure a les persones que no tanquen completament els ulls mentre dormen. I si creu que pot ser el seu cas, el millor és que li facin una foto mentre somia i se l'emporti al metge.

Com podem alleujar el problema?

El primer és que no es fiï de recomanacions de passadís, perquè no tots els ulls secs tenen la mateixa causa, ni el mateix tractament.

Malgrat tot, el més freqüents és que les persones, per la seva pròpia iniciativa, intentin solucionar la incomoditat utilitzant gotes d'ús múltiple. Però com aquestes contenen conservants, poden empitjorar la situació irritant els ulls.

A més, ara que comença el fred ens trobarem que les condicions ambientals poden disparar els problemes de l'ull sec. L'aire de les calefaccions, el vent, l'esport amb fred, l'incòmode sol de l'hivern mentre conduïm o caminem…

Per això seria bo protegir els nostres ulls en totes aquestes circumstàncies amb ulleres de sol, lents anti vent…

Una altra mesura pràctica important és aplicar compreses tèbies en les parpelles al matí i a la nit, per a ajudar a la funció de les glàndules de Meibomio.

La manera de fer-ho és rentar suaument les parpelles des del nas cap a fora, amb un drap tebi, totes les nits. I si es desperta al matí amb els ulls incòmodes, repeteixi l'operació i després tiri's llàgrimes artificials.

L'ús de llàgrimes artificials diverses vegades al dia és essencial per a la majoria dels casos d'ull sec. I encara que cap producte imita realment la composició de les llàgrimes naturals, la majoria són útils si s'usen amb regularitat.

Però el millor serà anar a l'oftalmòleg. Perquè existeixen medicines que li pot receptar, i ulleres especials que li pot ensenyar i que creguin una cambra d'humitat al voltant dels ulls.