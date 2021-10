Dimarts vinent, 26 d’octubre, la sala d’actes de l’Hospital de Figueres acull la novena edició de la Jornada Científica de la Fundació Salut Empordà (FSE), un esdeveniment de caràcter intern organitzat amb especial implicació de la Comissió de Recerca de l’entitat. Fins ara la jornada era biennal, però davant l’interès que va tenir l’última convocatòria, i amb la voluntat d’enfortir la dinàmica de recerca i divulgació associada, s’ha decidit celebrar-la cada any. Per primer cop està acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, la qual cosa reconeix la qualitat dels treballs presentats a la jornada i aporta un valor afegit als participants.

L’acte servirà per difondre la producció científica de l’any 2020 en forma de pòsters, comunicacions orals i publicacions. En aquesta ocasió, compta amb 21 presentacions de professionals de la FSE repartides en tres taules. Enguany té menys comunicacions orals i més publicacions que el 2020 a causa de la situació de pandèmia de la COVID-19 que no permetia fer tants esdeveniments científics.

La Jornada Científica de la Fundació és un esdeveniment de caràcter intern amb l’objectiu d’oferir als professionals l'oportunitat de compartir informació sobre què estan fent en el seu camp i donar a conèixer les inquietuds relacionades amb el progrés del coneixement en el sector sanitari i la seva aplicació pràctica. El jurat estarà format per una desena de persones, entre les quals hi ha membres de la Comissió de Recerca i professionals de la Fundació. S’entregaran dos premis en metàl·lic que distingeixen el millor pòster/comunicació curta i la millor publicació.

Tancarà la jornada la ponència “Teràpies Avançades: CAR-T, història recent”, a càrrec de Joan Vinent Genestar, cap de la Unitat de Farmàcia Oncològica de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Per segon any, i per adaptar el format de l’esdeveniment a la situació actual, la jornada es farà de manera mixta. Qui ho vulgui la podrà seguir des de la sala d’actes de l’Hospital de Figueres i també es retransmetrà en directe a través del canal de youtube de la Fundació Salut Empordà.