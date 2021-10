El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha opinat aquest dilluns que fer obligatòria la vacunació contra la Covid-19 "no és necessari", i fins i tot podria ser "contraproduent". Com a metge i conseller, Argimon ha dit que el Govern "no vol" que sigui obligatòria, ja que els índexs de vacunació són dels més alts del món, i s'ha d'acabar de convèncer els indecisos apel·lant a la seva solidaritat amb la comunitat. A més, creu que fer-la obligatòria és una decisió del govern espanyol i no veu que la ministra Carolina Darias o altres consellers autonòmics apostin per aquesta via, com s'ha fet a Itàlia o proposa la patronal Pimec.