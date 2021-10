Amb el lema Menja sa i mou-te la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) ha organitzat la X edició de la Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer (SECAPC). L’objectiu és sensibilitzar la població per adoptar estils de vida saludables d’acord amb les recomanacions del Codi Europeu contra el Càncer per prevenir la malaltia. La campanya de la SECAPC posa l’èmfasi en tres aspectes: Alimentació saludable, Pes saludable i activitat física diària.

A través d’una combinació d’activitats en línia i presencials, la campanya #menjasaimoute21 pretén conscienciar de la importància de mantenir estils de vida saludables tant a adults com a petits. En aquest sentit, l’activitat infantil L’Hort d’en Marçal ha arribat enguany a 2000 nens i nenes de 5 anys a 7 anys de les escoles catalanes. Mitjançant un vídeo i un conte els més petits han treballat a les aules les propietats de la fruita i la verdura i han elaborat una broqueta de fruita de colors, que després podran menjar, explica Cristina Vilanova, mestra de P5 de l’escola Les Escolàpies de Figueres. És un dels set centres de la ciutat que s’han adherit a la campanya. S’hi han sumat també les escoles Pous i Pagès, Cor de Maria, Josep Pallach, Joaquim Cusí, Parc de les Aigües i Salvador Dalí. L’objectiu és animar els més menuts a consumir cada dia hortalisses i fruites, i que des de petits desenvolupin hàbits de vida saludables. Aquesta activitat compta amb el suport de Supermercats Caprabo que fa donació de tota la fruita que arribarà a les escoles. Voluntaris i voluntàries del Grup Iris han col·laborat a les aules per fer possible aquesta activitat. A Roses i amb el suport de la Fundació Roses contra el Càncer, també els alumnes de P5 de les escoles del municipi també han participat en la Setmana Catalana de Prevenció del Càncer.

Estil de vida saludable

La crisi sanitària generada per la Covid-19 ha posat de manifest la importància d’adoptar estils de vida saludables, ja que les persones amb obesitat i amb problemes cardiovasculars han estat un dels col·lectius més castigats pel coronavirus. En aquest sentit, la FECEC considera que ara més que mai cal invertir en prevenció per disminuir les probabilitats de patir un càncer o altres malalties associades al sedentarisme i a una alimentació poc saludable.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala que entre un 30 i un 50% dels càncers es poden prevenir amb un seguit d’hàbits saludables. Els factors a evitar són el tabaquisme, la ingesta d’alcohol, el sedentarisme i una alimentació poc saludable.

De fet, nombrosos articles científics demostren que existeix un vincle entre sobrepès i obesitat i tumors com el d’esòfag, colorectal, càncer de mama, endometri i ronyó, entre altres.