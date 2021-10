Després de l’estiu, quan tot torna al seu ordre i s’estableix el que anomenem rutina, és un bon moment per revalorar la circulació venosa de les cames. Perquè, a l’estiu, la podem haver cuidat poc o fins i tot descuidat. La calor, la feina, les vacances i altres aspectes de la vida diària estival ho poden haver provocat. A l’estiu, a les hores de menys insolació, és un bon moment per caminar a la platja –arran d’aigua tot mullant-se les cames– o a la muntanya. També ho és per nedar –al mar o a la piscina– i també anar en bicicleta. Durant l’estiu, haurem protegit les cames del sol, hidratar-les bé i també haurem begut molta aigua i sucs de fruita naturals. La frescor nocturna i el descans amb les cames en alt també són mesures útils per tenir-ne cura.

Tant si tenim aranyes vasculars, varícules i varius, com si tenim inflor a les cames, rampes i/o han aparegut alteracions a la pell, hem de fer-nos fer una revisió del funcionament del sistema venós de les cames. Si ens trobem bé, també cal fer-nos-la fer. Quan consultem al metge especialista, posarem en relleu tots aquests signes i símptomes que reflecteixen problemes circulatoris. Cada un dels problemes citats té un tractament concret i cada persona necessita un pla individualitzat fer corregir-ho.

Avui dia, i també gràcies als avenços tecnològics, hi ha mesures i tractaments molt diversos per millorar la circulació venosa. De vegades se’n combinen diversos en la mateixa persona. Però un aspecte que no hem d’oblidar mai és la prevenció de la malaltia. Ho fem amb la pràctica d’esport i fent exercici físic, mantenint el pes ideal, evitant la compressió perjudicial per a les cames –com és vestir-se amb peces de roba massa ajustades– i també el restrenyiment.

Una tècnica eficaç

En alguns casos, està indicat el suport farmacològic basat en tractaments que actuen directament millorant el funcionament de les venes de les cames i la circulació sanguínia. En altres, la compressió. Cal dir que el tractament estrella, de les varius i les aranyes vasculars, és l’escleroteràpia.

Aquesta tècnica, coneguda i practicada des de fa molts anys, ha anat evolucionant amb el temps. Tot i la seva llarga trajectòria, encara és poc coneguda, per a molta gent. La tècnica ens ofereix la possibilitat de millorar el retorn venós, manifestant-se ja des de ben aviat el seu impacte sobre la salut. Les rampes i la inflor milloren i/o desapareixen. Els beneficis sobre la circulació són clars i està indicada la seva prescripció i aplicació des de ben aviat, tan bon punt es comenci a notar la presència de la malaltia venosa a les cames. Encara que el problema circulatori ens pugui semblar mínim, és l’especialista qui ens ha d’assessorar i explicar-nos-ho. Un cop feta la visita mèdica de valoració, s’indicarà quin és el problema de salut i quin o quines són les millors opcions terapèutiques.

Com dèiem abans, l’escleroteràpia, que ha anat evolucionant amb els anys, és una tècnica segura, senzilla, molt resolutiva i pràcticament indolora. Els temps i l’interès científic han donat pas a l’aparició de noves maneres de dur-la a terme, més sofisticades i senzilles, alhora que més còmodes. Ara, s’està parlant molt de l’esclerosi amb escuma. Aquesta tècnica consisteix a tractar la vena malalta amb un esclerosant en forma d’escuma, en lloc de l’esclerosi líquida clàssica. L’esclerosant és la substància que s’injecta a dins la vena perquè actuï sobre la seva paret, per millorar la circulació venosa. Hem d’aclarir que cada tècnica té les seves indicacions i que no n’hi ha una que sigui millor que una altra, sinó que cadascuna s’ha d’aplicar en el moment que calgui.

El metge expert ens proporcionarà el tractament personalitzat per a millorar la circulació venosa de les cames i la qualitat de vida de la persona que en pateix les seves conseqüències.

