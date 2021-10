A Sinopsis Centro, per a les addiccions, a Figueres, continua creixent i ajudant tant als pacients amb problemàtiques d’abús de substàncies, joc, sexe, etc., com a l’entorn familiar proper a aquest. Amb l’objectiu de dinamitzar el tractament terapèutic, Sinopsis Centro introdueix dins del seu mètode Sport2live, que és una empresa la qual gestiona les addiccions a través de l’esport amb un ampli ventall de propostes esportives i un equip d’entrenadors personals que fan possible que aquesta part del tractament sigui molt més dinàmic.

Tanmateix, per tal de dur a terme una bona recuperació de l’abús de substàncies i joc, sexe, etc., implanten a la rutina diària tant sortides a espais oberts com exercicis al gimnàs Palace de Figueres amb el qual treballem.

A Sinopsis Centro, dirigit pel terapeuta Erik Berjano, expert en conductes addictives, desitgen «que qualsevol persona que detecti que té problemes amb qualsevol mena de conducta addictiva, siguin substàncies, sexe o joc, es posin en contacte amb nosaltres. Sense compromís, per tal de poder ajustar un tractament el més precís possible per a cada cas». «Sabem que cada cas és únic i així ho enfoquem. Posem en pràctica tractaments amb ingrés terapèutic a la clínica d’addiccions. O bé sense ingrés a la clínica, si el cas en qüestió així ho permet. El nostre objectiu sempre és la recuperació total. Truqueu sense compromís i us atendrem», afegeix Erik Berjano.

SINOPSIS CENTRO

Adreça: Carrer Nou, 5, de Figueres

Telèfon: 619 654482

Correu-e: info@sinopsiscentro.com