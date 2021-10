Qualia Centre Wellness de Figueres es troba en plena transformació. Acaba d’estrenar una nova sala de benestar, just on es trobava la piscina, amb una ambientació molt acurada i diferents zones amb il·luminació variable i un espai de projeccions amb un so professional. La sala, que potencia un entorn de calma i relax, és també l’espai escollit per acollir els nous tallers i activitats que el centre ja ha començat a oferir i que es volen convertir en recursos perquè la gent pugui continuar-los a casa seva.

La directora del centre figuerenc, Míriam Monteys, explica que els tallers, que seran sessions independents, «estan tots enfocats per reconnectar amb el teu interior i sentir-te a tu mateix, no només a través dels massatges». Són propostes pensades per a grups reduïts i que tant enfoquen la mirada envers la part física, com taitxí o txikung o correcció postural, com més emocional i interior. «És aquesta visió holística de què vol dir estar bé i sentir-se bé, que passa per un sentir interior, tenir molta consciència del teu cos. És la connexió del cos amb la ment», diu Monteys. Així, entre les propostes, destaquen uns tallers dedicats als cicles de la feminitat com aprofitar l’energia menstrual en el dia a dia o de sòl pelvià; tallers de cuina saludable o tallers de mandales per a nens fets amb llanes que han tingut molt bona acollida i que repetiran.

Cicle de tècniques de relaxació

Una altra de les novetats que impulsa Qualia és un cicle de tècniques de relaxació, que inclourà meditació, respiracions conscients, tècniques per aprendre a fer reflexologia podal a casa –se’n va fer recentment un dirigit a infants–, aprendre a identificar i gestionar les emocions, plantes medicinals per a l’ansietat i l’estrès. A més a més, a partir del mes de novembre, Jordi Moreno, del centre de salut Espai Esquena de Girona, serà a la Sala Qualia del recinte Gran Firal, on farà una sessió presencial setmanal els dimecres a la tarda d’exercicis relacionats amb la salut de l’esquena. Jordi Moreno fa més de vint-i-cinc anys que es dedica al món de l’activitat física i la salut que sempre ha anat de la mà d’una formació continuada que l’ha dut a evolucionar fins a dedicar-se íntegrament a aquest camp.

