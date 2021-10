La cosmètica cannàbica i productes de parafarmàcia han entrat al mercat amb força i han vist un gran augment en el seu consum. No és difícil veure avui dia aquesta classe de productes anunciats a través de la televisió o altres mitjans per part de grans marques, i són accessibles a quasi tota mena d’establiments genèrics, farmàcies i botigues especialitzades. Tot i que el seu ús és extens, encara hi ha dubtes dels avantatges dels productes amb extracte de CBD o cànem, així que des d’Alchimia ens parlaran dels notables beneficis que poden aportar a la salut i bellesa.

Com ja han explicat en altres ocasions, el CBD o cannabidiol es tracta d’un extracte de la planta de cànnabis sense efecte psicoactiu, amb un gran nombre de propietats terapèutiques. L’ús d’aquest cannabinoide és totalment legal, i el podem trobar en diversos formats com olis, cremes, bàlsams labials, xampús, supositoris i, fins i tot, en gels lubricants. Una àmplia gamma de productes amb uns beneficis evidents per als seus consumidors.

D’una banda, cal destacar el poder antisèptic d’aquests productes i un bon exemple és la crema mitigadora d’acne, d’efecte de llarga durada, que accelera la cura de taques, grans i petites ferides, evitant l’aparició de marques permanents. Juntament amb l’extracte d’oli d’Arbre de te i l’oli de llavors de cànem, ofereixen una alta hidratació i ajuda a regular la secreció de les glàndules sebàcies, evitant l’aparició de nous grans.

Tanmateix, també compta amb un poder antiinflamatori i analgèsic. I és que els gels i les cremes són productes ideals per realitzar massatges per alleujar els dolors musculars, estimulant la circulació sanguínia i escalfant els teixits. També és molt usat abans o després de la pràctica esportiva, prevenint rampes i lesions. Així mateix cal destacar el seu efecte cicatritzant natural i antioxidant; el bàlsam de cànem alleuja les cremades, picades de mosquit o altres irritacions tòpiques. Així mateix, també és útil en la lluita contra la psoriasi, l’herpes o l’èczema.

Per últim, també destaquen els efectes ansiolítics i relaxants, ja que aquesta tipologia de productes específics pot ser útil en la reducció en casos d’ansietat i en la millora del son i l’estat anímic.

Els usos i els formats són molt diversos: tant pels qui pateixen dolors musculars crònics, problemes tòpics, menstruacions doloroses, i fins i tot recuperar o prevenir lesions en la pràctica de l’esport, el CBD és una opció a explorar. A Alchimia s’ofereix una gamma completa de productes realitzats amb extracte de CBD o cànem i un assessorament personalitzat, tot i que en cas de decidir fer-ne ús de les seves múltiples formes, es recomana realitzar prèviament la consulta al metge de confiança.

La cosmètica, una realitat

La revolució cosmètica del cànnabis uneix les propietats de la cosmètica de productes 100% naturals amb el poder antioxidant i hidratant de l’extracte de cànem, ric en greixos com l’Omega 3 i 6, a més dels avantatges ja citats anteriorment.

L’oferta al mercat creix ràpidament, i ja es pot disposar d’una àmplia gamma: cremes i sèrums facials, productes per la cura del cabell, mascaretes, exfoliants, i fins i tot maquillatges.

Suma el factor que són productes altament sostenibles: el cànem creix ràpidament i no requereix grans quantitats d’aigua. S’aprofita tota la planta, dedicant les llavors als extractes i la tija, a la creació de fibres. En resum, un es cuida personalment i, també, té cura del planeta.

Adreça: Carrer Llevant, 32, de Vilamalla

Telèfon: 972 527 248

Web: www.alchimiaweb.org