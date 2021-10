La clínica de reproducció assistida FIV Obradors de Figueres és un espai de referència a tot el territori transfronterer en la seva especialitat. Està dirigida pels doctors Josep Obradors, director mèdic, i Albert Obradors, director de laboratori, i integrada per un equip d’onze professionals. La clínica ha ajudat a néixer bebès d’arreu del món: des d’Europa, fins a Àfrica i també Amèrica. Mensualment, els doctors Obradors responen els dubtes dels lectors d'emporda. info en un consultori a través de l’edició digital. Aquí tenen un resum de les darreres qüestions i respostes fetes al diari digital.

Ens han dit que per internet es troben medicaments que milloren la fertilitat, què en pensen?

Per internet es troben tota mena de medicaments, sí. Hi ha complements vitamínics per a les dones i homes que milloren la fertilitat, però recomanem parlar directament amb el vostre farmacèutic de confiança. Ells us aconsellaran.

Vàrem tenir un fill fa cinc anys i ara ens està costant anar per a la parella, pot ser que la fertilitat hagi variat?

Sí, amb el temps la fertilitat es redueix. És molt freqüent que hi hagi problemes amb el segon embaràs. És el que es coneix com a infertilitat secundària. Si fa cinc anys que busqueu, us recomanem que parleu amb el vostre ginecòleg o centre de reproducció.

Mentre conservo la regla, puc tenir fills?

No, no necessàriament. Hi ha dones que tenen la regla amb 44 anys i tot i això és molt difícil que puguin tenir fills de forma natural. Et recomano que ho parlis amb el teu ginecòleg o centre de reproducció assistida. Hi ha opcions per ajudar-te.

Què vol dir que una clínica ofereixi blastocistos garantits?

Nosaltres, en els cicles d’ovodonació, és a dir, amb òvuls de donant, garantim obtenir com a mínim quatre embrions en l’estadi de blastocist. Això ho fem per garantir que els resultats seran bons. Hi ha clíniques que garanteixen un nombre d’òvuls i hi ha clíniques que no garanteixen res. Nosaltres apostem que garantir embrions d’alta qualitat, perquè ens sembla més important de cara als resultats.

Hem llegit que amb aquests tractaments hi ha més risc d’embaràs ectòpic? Què és?

El risc està una mica augmentat, és cert. L’embaràs ectòpic és quan no creix a l’úter, sinó que creix a les trompes o la cèrvix, que no és el seu lloc habitual.

Quina possibilitat d’èxit tenen aquests tractaments?

Depèn del tractament. Pot ser del 20-25% per una inseminació, al 90% amb una fecundació in vitro amb òvuls de donants. Depèn de cada cas i, sobretot, de l’edat de la pacient.

Soc home, puc preservar d’alguna manera la meva fertilitat?

Sí, hi ha clíniques que congelen mostra de semen de pacients per conservar la fertilitat abans de sotmetre’s a tractaments de quimioteràpia o bé operacions de vasectomia.

Si tenim antecedents a la família de malalties hereditàries, podem evitar que es repeteixin en el futur?

Sí, usant el diagnòstic genètic preimplantacional (o DGP), que consisteix a estudiar genèticament els embrions abans de transferir-los a la pacient per veure si estan afectats de la malaltia familiar hereditària en qüestió.

Cal fer un estudi previ del cas i veure si legalment és possible. Us recomanem que ho parleu amb el vostre centre de reproducció assistida. Ells us aconsellaran.

Soc dona i tinc parella femenina. Ens agradaria ser mares, com ens poden ajudar?

Hi ha diverses opcions, de fet tres: La primera consisteix a fer inseminació amb semen de donant (IAD), que consisteix a introduir semen d’un donant estudiat mèdicament i genèticament just quan estiguis ovulant. La segona és fer fecundació in vitro amb semen de donant, que consisteix a extreure els òvuls a una de vosaltres, mesclar-lo amb el semen de donant per crear embrions i després transferir-ho de tornada a la pacient. La tercera és un mètode ROPA: És com la Fecundació in vitro, però l’embrió es posa a l’altre membre de la parella. És a dir, una de vosaltres dona els òvuls i l’altra rep l’embrió. Les dues participeu en el procés. Us recomano que parleu amb el vostre centre de reproducció per veure quina de les tres opcions és la més apropiada per a vosaltres.

Quins símptomes es manifesten després d’una FIV?

Si tot va bé, l’embaràs. No hi ha efectes adversos ni malestar. La pacient es recupera molt bé de la sedació i de l’extracció dels òvuls. En 1-2 dies ja fa vida 100% normal.

Quina mena d’exàmens es fan en un estudi d’esterilitat?

S’estudia: la reserva ovàrica (per ecografia i hormonalment); la qualitat del semen (microscòpica i genètica). Els estudis genètics dels dos (cariotip); altres analítiques sanguínies per veure si hi ha problemes de coagulació o autoimmunitat.

Em costa quedar-me embarassada, pot influir que he pres anticonceptius durant molts anys?

No necessàriament. Sí que hi ha molts factors, però en principi prendre anticonceptius no és un d’ells.

Cal estudiar el cas en detall, a tu i a la teva parella, per intentar trobar la causa i una solució.

El més rellevant és l’edat de la dona i, per tant, el temps.

Sotmetre’ns a un tractament d’estimulació ovàrica pot avançar la menopausa?

No, de cap manera. En l’estimulació ovàrica fem créixer els òvuls que la pacient aquell mes havia posat a treballar. Només farem créixer els que s’haguessin perdut de totes maneres. No podem actuar sobre altres òvuls de la reserva i, per tant, no podem modificar la reserva ovàrica de la pacient i, per tant, modificar o avançar la menopausa.

FIV OBRADORS

Adreça: Avinguda de Salvador Dalí i Domènech, 85, de Figueres

Telèfon: 972 500 500

Web: www.fivobradors.com