La dietista Anna Ferrer us proposa iniciar, aquest 15 d’octubre, les dietes 'Depura’t en grup' i 'Fórmula tardor'. Els avantatges van més enllà de la pèrdua de pes: millora de la salut i de les funcions de l’organisme, més energia, adquisició d’hàbits saludables, o eliminació del dia a dia dels aliments perjudicials, per exemple.

El seguiment de la dieta es pot fer des del centre de Figueres o en línia i la seva durada és d’entre tres i quatre setmanes. Anna Ferrer explica que «en principi, dura tres setmanes i el control de pes del final de la dieta el fem en aquell moment, però donem la possibilitat de seguir una setmana més amb el grup, si ho desitgeu».

Aquesta proposta inclou el llibre digital 'Depura’t amb Anna Ferrer (bases de la dieta)', el llibret de receptes digital Fórmula Saludable VI (conté 50 receptes de temporada) i els menús per a tres setmanes.

A més a més, disposareu d’un vídeo amb la xerrada introductòria, l’assessorament i el seguiment de la dietista Anna Ferrer i un grup de WhatsApp per viure l’experiència conjuntament.

Hi haurà trobada per Zoom (per explicar el principi de la dieta) i un vídeo setmanal amb consells nutricionals. «També podreu fer controls de pes a la nostra consulta, al principi i al final de la dieta, en hores concertades i amb les mesures de prevenció garantides», afegeix Anna Ferrer.

Després de vacances

La finalitat de la dieta 'Fórmula tardor' és ajudar-vos a baixar de pes d’una forma saludable després de les vacances d’estiu. També comença el 15 d’octubre i té una durada de quatre setmanes. Inclou les bases de la dieta Fórmula Tardor, el llibret de receptes digitals Fórmula Saludable VI (conté 50 receptes de temporada) i els menús per a tres setmanes. També, una trobada virtual per Zoom el dia per presentar la dieta i aclarir dubtes. Com en l’anterior proposta, hi haurà l’assessorament i el seguiment d’Anna Ferrer i un grup de WhatsApp per viure l’experiència conjuntament, un vídeo setmanal amb consells nutricionals i podreu fer controls de pes a la seva consulta, al principi i al final de la dieta, en hores concertades i amb les mesures de prevenció garantides.

Sisè volum de «Fórmula saludable» en format de paper i digital, amb més de 50 receptes

Coincidint amb l’inici de les dietes Depura’t en grup i Fórmula tardor, aquesta mateixa setmana apareix en públic el llibre Fórmula saludable VI, que és una ajuda a les dietes en grup, però que és interessant per a tothom que vulgui tenir cura de la seva salut. A l’obra d’Anna Ferrer, hi ha més de cinquanta receptes fàcils i saludables (moltes de vegetals, moltes de peix i alguna de dolços saludables). Aquest volum apareix en paper i en format digital, i es poden trobar a la pàgina web del centre de dietètica –www.annaferrer.cat– i en altres punts de venda habituals.

Anna Ferrer, membre de l’Associació Espanyola de Dietistes i Nutricionistes, té clar que «una alimentació saludable és clau per a la nostra salut i benestar, és el motor principal de les nostres vides i es mereix tota la nostra atenció».

ANNA FERRER NUTRICIÓ I SALUT

Adreça: Plaça de l'Estació, 3, de Figueres

Telèfon: 972 676 746

Web: www.annaferrer.cat