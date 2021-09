Les dades constaten que el ritme de vacunació contra la Covid-19 segueix sent molt lent i, tal com va constatar ahir Salut, la majoria de població que encara no s’ha vacunat ja ha tingut l’oportunitat de fer-ho. A part d’això, hi ha un altre problema afegit: les dosis no estan arribant amb la mateixa velocitat a tots els municipis i barris catalans i hi ha zones on el percentatge de vacunació és bastant més baix que la mitjana catalana. Si s’analitza la situació per regions sanitàries, limitació territorial establerta per Salut, destaca que Girona té el segon percentatge més baix de vacunats amb pauta completa amb un 69,1%, just després de l’Alt Pirineu i Aran, que és del 68,9%.

A Catalunya, la immunitat ha arribat al 72% i, d’aquesta manera, s’ha assolit el principal objectiu fixat d’arribar al 70% a l’estiu. Malgrat tot, i tenint en compte l’impacte de la cinquena onada causat per la virulència de la variant delta, científics i autoritats sanitàries es van fixar arribar a més d’un 80% de vacunats. De moment, però, el progrés de vacunació continua molt estancat.

En el cas de Girona, hi ha algunes ciutats amb el percentatge de població amb la pauta completa bastant baix en comparació a altres punts que, com a conseqüència, fan baixar el total de la regió. És el cas de municipis com Figueres (64%) i Lloret de Mar (61,3%).

A més, crida bastant l’atenció Salt, on el percentatge de població amb la pauta completa se situa al 58,2%, onze punts per sota de la mitjana gironina i catorze punts per sota de la mitjana catalana, que és del 69%. El poc èxit de vacunació a Salt fa temps que perdura. Fa tres setmanes, Diari de Girona se’n va fer ressò i des de llavors el percentatge només ha pujat 2,2 punts.

Motius per no vacunar-se

D’altra banda, segons una enquesta telefònica de Salut a més de 15.000 persones, prop de la meitat de la població de 20 a 40 anys que no s’ha vacunat és perquè no ho veu necessari i el segon motiu és la por als efectes adversos. Per aquest motiu Salut insisteix a informar de la necessitat de la vacuna en aquestes edats i de la transitorietat d’efectes adversos.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va fer una nova crida perquè es vacuni la gent que encara no ho ha fet: «És importantíssim que es vacunin, perquè tenim tots els CAPs i també aquests punts de vacunació específics disponibles per administrar primeres i segones dosis. I tot aquest teixit de proximitat al voltant de l’atenció primària».

Les trucades i estratègies comunitàries de Salut seguiran duent-se a terme.