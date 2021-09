El segon dijous d’octubre se celebra el Dia Mundial de la Visió. Una data establerta per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) conjuntament amb l’Organisme Internacional de Prevenció de la Ceguesa (IAPB). L’objectiu que persegueix aquest dia és conscienciar les persones sobre els diferents tipus d’afeccions visuals, els seus tractaments i, com gairebé tots es poden prevenir i curar, evitar així que el pacient perdi totalment la capacitat de veure.

Segons dades de la mateixa OMS, en el món hi ha aproximadament 180 milions de persones amb algun tipus de discapacitat visual. D’entre totes elles, entre 40 i 45 milions són totalment cegues. S’estima que per al 2022, aquests números augmentaran de tal manera que la ceguesa al món, així com el dret a tenir una bona salut visual, es transformaran en un dret humà.

L’equip d’Optipunt de Figueres, encapçalat pel doctor Ahmad Zaben, us recomana donar prioritat a la vostra salut visual. Aquest objectiu s’aconsegueix seguint les quatre P bàsiques: Prevenció, Protecció, Preservació i Prioritat.

Prevenir

Moltes malalties oculars es poden prevenir adoptant un estil de vida saludable. Consisteix a menjar sa i adoptar hàbits saludables.

Protegir

Encara que portar un estil de vida saludable pot ajudar a prevenir diverses malalties oculars, és igualment important protegir i cuidar els nostres ulls. El risc va des de la llum solar intensa o els accidents laborals fins a l’exposició perllongada a les pantalles a casa.

Preservar

Com preservem la nostra visió? Planifiqueu un examen complet per garantir que el vostre professional de la salut visual obtingui un historial mèdic i familiar detallat per comprendre els vostres factors de risc, seguit de la comprovació de la vostra visió, potència i salut ocular.

Prioritzar

Assegureu-vos que els exàmens oculars formin part del vostre examen mèdic rutinari. Doneu prioritat a la vostra salut ocular i considereu estimar els vostres ulls com una missió de vida. I també eduqueu la vostra família, els éssers estimats i la comunitat sobre la importància dels ulls i la visió.

Com preservem la nostra visió?

A Optipunt realitzen un examen optomètric complet tenint en compte el vostre historial mèdic i familiar detallat per comprendre els factors de risc amb l’ús d’eines informàtiques d’última generació, amb Anamnesi intel·ligent, la base fonamental per a tots i cadascun dels seus pacients, seguit de la comprovació de l’eficàcia de la seva visió ocular mitjançant la refracció digital i salut ocular amb la biomicroscòpia, l’estudi microscòpic digital de l’ull «en viu», que permet veure els més fins detalls externs i interns del globus ocular i els seus annexos. També la Tomografia de Coherència Òptica, una tècnica de diagnòstic per imatge i la reconstrucció en 3D de la retina, capaç de donar-nos fotografies d’alta resolució, tant de la retina com de les seves diferents capes i, en concret, de la màcula i del nervi òptic.

El centre Optipunt de Figueres posa a la vostra disposició diversos serveis i novetats per a ajudar-vos a mantenir la vostra salut visual. Un d’ells és la Tele-Consulta, un nou servei de cribratge i consulta telemàtica. Fàcil i còmode, sense moure-us de casa. També l’examen ocular a domicili. Si us és impossible acudir a l’òptica, es desplacen a casa vostra per realitzar-vos una revisió ocular completa a domicili.

A més, ofereixen la teràpia visual a casa a partir d’un programa individualitzat online d’exercicis de teràpia visual. Aquest servei permet assignar a cada pacient unes claus perquè accedeixi a la pàgina web de teràpia visual i realitzi, des del seu propi ordinador, els exercicis que li ha programat el professional.

Finalment, hi ha el servei de recollida de pacients. Optipunt posa a la vostra disposició el seu vehicle per recollir i portar a domicili a pacients de l’òptica.

Prova ocular: Quan hauria de passar una revisió?

Tots hauríem d’examinar-nos els ulls un cop cada any. Si teniu una afecció ocular i el vostre professional de la visió us ha aconsellat revisions periòdiques, és important que seguiu el programa. Planifiqueu una revisió ocular anual si:

Teniu 40 anys o més o antecedents familiars de glaucoma (augment de la pressió ocular o qualsevol complicació que posi en perill la vista).

Patiu diabetis o hipertensió.

Teniu antecedents de tabaquisme crònic.

Ja porteu ulleres i la seva potència ocular és elevada (miopia alta).

Alguns senyals d’alarma per a un examen ocular d’emergència serien (però no són les úniques) veure espurnes de llum, visió borrosa o pèrdua de visió sobtada, enrogiment, dolor ocular, veure anells de colors al voltant de la llum.

Optipunt Dr Zaben

TELÈFON: 972 506 386

WEB: www.optipunt.com