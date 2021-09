La Fundació Salut Empordà i dos estudiants del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes de l’Institut Cendrassos de Figueres han creat la pàgina web www.despresdelacovid.cat. Aquest portal posa a l’abast de la ciutadania exercicis de rehabilitació, consells i informacions que poden ajudar en la recuperació de totes aquelles persones que han estat diagnosticades de la Covid-19, independentment de si han tingut els símptomes de la malaltia de manera lleu, moderada o severa. També busca proporcionar eines a les persones que pateixen el que s’ha anomenat la covid persistent, la qual cosa els pot dificultar el retorn a la vida diària. El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració i implicació de diferents serveis de la Fundació Salut Empordà.

Tot i que aquests exercicis han estat pensats per a malalts de coronavirus, molts d’ells també poden servir per ajudar en la recuperació d’altres malalties (si s’ha estat temps immobilitzat, si es pateix problemes respiratoris, etc.).

Els materials es troben en dos formats i la voluntat és que amb el temps es puguin incorporar nous continguts, adaptant-se a la variabilitat i diversitat de símptomes i seqüeles de la malaltia. Hi ha documents en PDF que es poden veure des d’un dispositiu o bé es poden guardar i imprimir, per a més comoditat de l’usuari. I altres exercicis s’expliquen mitjançant vídeos, que es poden visualitzar des d’aquesta pàgina web o bé des del canal de Youtube de la Fundació Salut Empordà.

La pàgina web s’ha presentat aquest matí a l’Institut Cendrassos de Figueres, en un acte que ha comptat amb la participació de la directora del centre, Helena Cortada, el director gerent de la Fundació Salut Empordà, Martí Masferrer, i el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Figueres, Josep Alegrí. A la presentació també han intervingut Joaquín Rubio, coordinador de cicles formatius de l’institut, i Adrià Moya, un dels estudiants que ha fet aquesta pàgina web. S’ha fet a la sala d’actes del centre i ha comptat amb l’assistència dels alumnes del primer any del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes.