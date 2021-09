El Departament de Salut ha començat aquest diumenge a vacunar amb tercera dosi als usuaris de les residències de gent gran de la Regió Sanitària de Lleida. Els primers en rebre la dosi addicional han estat els prop de 225 residents dels centres de Balàfia 1 i Balàfia 2 a la ciutat de Lleida, i de Betula Alba, a Almacelles.

Entre ells, hi ha hagut Milagros Garcia, la primera persona de la Regió que va rebre el vaccí ara fa nou mesos, el 27 de desembre del 2020. En total, a la demarcació hi ha 74 residències de gent gran on hi viuen unes 3.600 persones, que ara podran rebre aquesta dosi addicional de la vacuna.

La coordinadora del Pla de Vacunació a la Regió Sanitària de Lleida, Eloïsa Setó, ha destacat la importància d'aquest reforç ja que "la vacuna és l'instrument que ens ajudarà a vèncer la pandèmia i està més que demostrat que funciona.

Precisament a les residències és on ha quedat més clara l'efectivitat del vaccí". Per la seva part, el director del Serveis Territorials de Drets Socials a Lleida, Joan Segura, ha valorat la "bona coordinació" entre els departaments de Salut i Drets Socials que fa que, a poc a poc, els centres residencials puguin tornar a la normalitat.

"Ja no només amb la vacuna sinó també amb els plans de contingència que s'han anat adaptant a les necessitats de cada moment. Això és important no només a nivell sanitari sinó també, i segurament sobretot, en la part afectiva", ha afegit.Des de l’inici de la campanya, a la Regió Sanitària de Lleida s'han administrat gairebé 500.000 dosis i 260.000 persones tenen la pauta completa.

D'aquest mig milió de dosis, 11.000 han estat posades en residències de gent gran, salut mental i discapacitats. Això implica que el 98% de les persones que hi viuen tenen la pauta completa.