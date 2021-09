Un nou tractament contra el càncer de mama frena al cap d'un any l'avenç de la malaltia en 3 de cada 4 pacients (el 75,8%) i fins i tot fa desaparèixer el tumor completament en el 16% d'aquestes pacients. Així ho demostren els resultats de l'estudi DESTINY Breast-03, un assaig en fase III presentat aquest dissabte en la sessió presidencial del congrés anual de la Societat Europea d'Oncologia (ESMO per les sigles en anglès).

Concretament, l'estudi assaja l'eficàcia d'administrar una nova combinació d'un fàrmac i un anticòs en casos de càncer de mama metastàsic HER2+, un subtipus que tot i que només representa prop del 15% dels casos diagnosticats de la malaltia és molt agressiu.

L'assaig ha comptat amb 524 pacients, que es van distribuir en dos grups, un per rebre el nou tractament (anomenat trastuzumab deruxtecan) i l'altre la pauta estàndard (T-DM1).

Entre el grup que va rebre la pauta estàndard, en un 34,1% dels casos es va aconseguir que la malaltia no empitjorés al cap d'un any. Entre les pacients que van rebre el nou tractament, en canvi, el percentatge era el doble: un 75,8%. A més, d'aquestes més de la meitat s'ha mantingut sense que la malaltia empitjorés al cap de dos anys i també s'aprecia una millora de la supervivència global, més enllà del temps en què s'ha pogut comprovar que la malaltia no avança.

Per això, el primer autor de l'estudi, Javier Cortés, destaca que "probablement" és un dels millors resultats en la història del càncer de mama. Cortés, que és director del Centre Internacional de Càncer de Mama (IBCC) i investigador associat de l'Institut de Recerca del Vall d'Hebron (VHIO), es mostra convençut que el nou medicament suposarà "un canvi en el paradigma" respecta com es tracta el càncer de mama.

Funciona com un 'cavall de Troia'

El nou tractament és un conjugat que combina un fàrmac amb un anticòs. Cortés explica que funciona com un 'cavall de Troia', ja que l'anticòs (trastuzumab) entra a l'interior de les cèl·lules tumorals i un cop dins és capaç d'alliberar la quimioteràpia oculta (deruxtecan).

Per a l'investigador, el fàrmac és tan innovador i millora el pronòstic d'una forma tan notòria respecte el tractament estàndard actual que es podria tractar "del fàrmac més actiu en la història del càncer de mama".