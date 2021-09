La Fundació Oncolliga Girona celebrarà el pròxim 26 de setembre la quarta edició de la sèrie de Caminades en Silenci per diverses poblacions de les comarques gironines amb les quals vol donar suport a la iniciativa per la declaració del Dia Internacional del Silenci per part de la Unesco. Com explica aquest moviment, el silenci és essencial per poder connectar amb les coses vertaderament importants de la nostra vida, aquelles que no es poden tocar.

Com en les edicions anteriors, la data no ha estat escollida a l’atzar, ja que coincideix amb la celebració de l’equinocci de tardor. Les poblacions on es farà aquesta edició són Banyoles, Breda, Cadaqués, Girona Palamós, Riells i Viabrea i Vidreres.

Les caminades seran guiades i es realitzaran a totes les poblacions a la mateixa hora, de 8 a 10 del matí. Per participar-hi cal fer un donatiu de 8 euros, que inclou l’obsequi d’una mascareta commemorativa de l’activitat. Les inscripcions es fan online al web www.oncolligagirona.cat.