La Regió Sanitària de Girona comença a administrar la dosi addicional de la vacuna contra la Covid-19. Per avui, s’han convocat al punt de vacunació del Palau Firal de Girona un total de 547 persones, les quals tenen en comú haver estat trasplantades d’algun òrgan sòlid i/o estar prenent medicació immunosupressora. També s’ha començat a posar la dosis addicional en centres residencials de gent gran. Avui s’han vaccinat un total de vint usuaris de la Residència Hospital de Cadaqués.

La dosi addicional de la vacuna contra la Covid-19 s’administra a les persones que necessiten un reforç per aconseguir una millor resposta immunitària per fer front a la Covid-19. En concret, aquesta dosi addicional s'administra, per ara, a persones receptores de trasplantament d’òrgans sòlids amb tractament immunosupressor, a persones receptores de trasplantaments de progenitors hematopoètics i a persones amb tractament amb fàrmacs anti-CD20. Aquestes persones, seran citades per sms, i les vacunes s’administraran principalment en els hospitals on siguin tractats habitualment o en els centres de salut o punts de vacunació que se’ls indiqui. Properament també es vacunaran totes les persones que pertanyen al grup 7 (condicions de molt alt risc amb immunosupressió).

En els propers dies també s’aniran citant més pacients amb indicació per rebre la dosis addicional, els quals aniran essent citats de manera progressiva.