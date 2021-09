El Departament de Salut continua cridant a la vacunació contra la Covid-19 a totes aquelles persones que no han iniciat el procés o que encara no tenen la pauta completa. Especialment, en el grup de persones d’entre 12 i 39 anys, prioritari ara mateix. Per a la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, la campanya de vacunació a Catalunya “està evolucionat molt bé en comparació amb altres països de l’entorn”, com ho demostra l’objectiu, ja assolit, d’haver superat ja aquesta setmana el 70% de població amb pauta complerta. "D’una vacunació més massiva anem ara a una de més selectiva”, ha subratllat Cabezas.

Per a emfatitzar la importància i els beneficis individuals d’estar immunitzat, la investigadora del Computational Biology and Complex Systems (BIOCOMSC) de la Universitat Politècnica de Catalunya, Clara Prats, ha avançat dades rellevants respecte als efectes de la vacunació a Catalunya al llarg d’aquest any.

En primer lloc, des de l’1 de gener d’enguany, les defuncions evitades per l’efecte directe de la vacunació s’estimen en entre 6.900 i 9.500. Si parlem de dies d’hospitalització en UCI evitats, serien entre 77.000 i 93.000, mentre que si parlem d’ingressos en crítics serien entre 4.700 i 5.700. Pel que fa als ingressos en planta, s’haurien evitat entre 31.000 i 38.000. Per últim, la vacunació hauria evitat entre 100.000 i 150.000 casos positius de Covid.

Per a la màxima responsable de Salut Pública, Carmen Cabezas, aquestes xifres “donen molt de sentit a l’esforç del sistema sanitari de Catalunya en la vacunació”, que encara dura des de que comences a desplegar-se fa ja vuit mesos.

Un context molt millor que fa un any

Pel que fa a les perspectives sobre les properes setmanes, l’experiència de l’any passat indica que al setembre va canviar el patró d’interaccions i l’entorn, provocant un creixement intens de la incidència a principis d’octubre. “Ara som a l’expectativa de passar per aquest punt clau”, ha destacat Clara Prats, per qui la situació de partida actual és, però, “molt millor que fa un any, i molt millor que al juny”: en aquest sentit, per tot plegat, si hi ha un creixement i no hi ha gaire sorpreses, és probable que hi hagi una menor afectació en tots els paràmetres.

Pel que fa al pla de vacunació, fins ahir s’han administrat 10.738.296 dosis, el 90,5% de les rebudes. Cabezas ha tornar a recordar les mesures que hi ha en marxa per seguir fent créixer la cobertura vacunal, malgrat l’esforç que, en l’actual context, suposa cada vacunació: les trucades proactives, els diferents procediments per a vacunar-se –amb cita, sense, oportunista- i les múltiples accions comunitàries desplegades. També, les vacunacions assolides en prop d’una desena de campus universitaris d’arreu del país. Una altra acció en marxa és l’administració de dosis addicionals en persones amb immunosupressió: fins ara ja es porten 2.829 dosis.