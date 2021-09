El Departament d'Educació i l'empresa espanyola líder en sistemes de ventila•lació, Siber, impulsen un projecte per frenar la propagació de la Covid-19 per aire a les aules. Els sistemes milloren la ventilació interior de les classes a través d'una renovació contínua, amb un efecte directe en la disminució del CO2 i la propagació de qualsevol malaltia vírica transmesa per aerosols. De moment, el sistema s'ha implementat a l'IES Caritat Serinyana de Cadaqués, el primer espai acadèmic on es posa en marxa com a prova pilot, però la intenció és portar la ventilació mecànica controlada a altres centres educatius.

Es calcula que prop del 70% de les escoles europees superen els nivells màxims permesos de CO2 i, a la vegada, els centres educatius representen una cinquena part de l'estoc d'edificis del sector terciari. A causa de la falta de ventilació o un sistema de renovació d'aire defectuós, així com a les altes taxes d'ocupació de les aules, l'aire interior d'aquests edificis sovint està viciat.

La ventilació natural és la primera mesura a aplicar per a reduir la concentració de contaminants en espais tancats i minimitzar, així, el risc d'infecció dels alumnes i docents per malalties víriques transmeses a través d'aerosols. Tot i això, la ventilació natural no sempre és prou efectiva per diversos factors. El projecte impulsat per la Generalitat i Siber busca garantir la qualitat de l'aire a les aules amb la instal•lació de ventilació mecànica de doble flux EVO, que renova l'aire de forma continua i aprofita la temperatura de l'aula per temperar l'aire. De moment, Cadaqués acull la prova pilot però la intenció és estendre-la a d'altres centres educatius.