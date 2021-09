Cada any 110 persones es beneficien del Servei d’Atenció Domiciliària a la gent gran de Figueres, al que el govern municipal dedica una partida de 524.000 anuals. Fins ara el servei s’oferia de manera externalitzada, però el consistori ha decidit encarregar la seva prestació a Sumar, empresa pública de la Diputació, per millorar la qualitat del servei i tenir un control més directe.

La decisió que va passar pel ple del passat 6 de setembre, va ser aprovada per unanimitat. El regidor de Serveis Socials, Jesús Quiroga va manifestar que amb el canvi s’aconsegueix «una millora del servei, un control més directe, més bones condicions laborals per al personal i en contacte amb el Consell» i va remarcar que aquest canvi podria culminar a finals d’any.

Quiroga fa una valoració molt positiva: « És una decisió que té un gran calat, invertim a l’any més de mig milió d’euros, i que quan ho hàgim portat al ple, ho hàgim aprovat per unanimitat de tot el consistori és molt important perquè aquí el que prioritzem és el bé comú. Tots ens farem grans i volem que el servei sigui de qualitat».

La prestació del servei l’oferien des del 1994 empreses privades. «Analitzat el servei, aquest tenia deficiències que s’han anat destacant per descontent dels propis serveis socials o per protestes dels treballadors. Quan una cosa no funciona, s’ha de canviar d’empresa o assumir el servei directament». El govern ha apostat per encarregar la gestió de la prestació a una empresa que ja ofereix altres serveis a Figueres, Sumar, i que ja col·labora amb el Consell Comarcal».

Pel que fa als beneficiaris, «cada any es donen altes i baixes i van canviant». Tot i que la tendència és que vagi en augment la demanda, amb la pandèmia també s’ha constatat que «molta gent tenia por això ha condicionat molt a la gent». A banda del servei d’atenció domiciliària, l’Ajuntament de Figueres també combat la soledat dels més grans, un dels principals problemes que els afecta, amb trucades als majors de 70 anys per constatar el seu estat de salut i donar-los seguretat i amb el desplegament de la teleassistència, com a suport de les persones grans que estan soles a casa.

L’atenció domiciliària és un servei que es presta a aquelles persones que desitgen conservar la seva autonomia, però necessiten ajuda unes hores al dia: «És un servei que acompanya la persona que rebrà ajuda a l’hora d’anar a comprar, o tindrà algú que l’ajudi a aixecar-se o a rentar-se, en funció de les seves necessitats». Quiroga remarca la importància d’aquesta prestació ja que « permet a l’usuari mantenir-te a casa seva, sense perdre autonomia, en el seu espai proper, amb el mateix veïnatge, i li garanteix que es pot continuar movent pel barri, sense abandonar el teu espai de confort».

Pel que fa a l’empresa Sumar, en destaca la seva professionalitat: «Té molta experiència ja que gestiona l’atenció domiciliària de la comarca i ens podem coordinar de manera més fàcil». Quiroga també ha assegurat que «pretenem unes bones condicions laborals per als treballadors. És important que la qualitat del servei vagi vinculada a una adequada remuneració del personal, tenir una estabilitat dels treballadors i qualitat del servei, així com una gestió directa».

Si el grau de dependència augmenta, «la persona té l’opció d’anar a un pis assistit o a una residència», ha explicat Quiroga. L’objectiu del govern en aquest sentit és definir diferents espais on poder ubicar pisos assistits i acabar la legislatura amb tres o quatre edificis destinats a oferir aquest servei.

Superar les discrepàncies assolint la gestió directa del servei

La prestació del servei d’atenció domiciliària a gent gran, l’oferien a Figueres, empreses privades des de 1994. Des del 2017, s’havia anat prorrogant el darrer contracte amb Acció Social SL, enmig de discrepàncies per les tarifes que l’empresa requeria que fossin superiors. El maig sol·licitaven rescindir el contracte si no es convocava concurs. Ara el govern figuerenc ha optat per encarregar la gestió del servei a Sumar, empresa pública de la Diputació.