La Fundació Salut Empordà (FSE) i Fisersa, l’empresa municipal de Figueres que gestiona el transport urbà, impulsen per primer cop una campanya conjunta amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre. És el tercer any que la FSE s’adhereix a aquesta iniciativa europea però és el primer cop que suma esforços amb Fisersa.

Amb el lema “Fes salut. Mou-te sosteniblement”, s’han ideat una sèrie de materials comunicatius que entronquen amb l’eslògan de la Setmana del 2021, "Seguretat i salut amb una mobilitat sostenible". La campanya de la FSE i Fisersa incideix en diferents missatges però, sobretot, en l’ús de l’autobús urbà per arribar a l’Hospital de Figueres i al Centre Sociosanitari Bernat Jaume. Així, en els suports es podran llegir frases com “Cada 10 minuts passa un bus per l’Hospital” o “Menys contaminació, persones més sanes”.

Cal tenir en compte que en aquests dos centres de la FSE hi treballen més de 900 professionals i que diàriament genera el desplaçament de més de mil usuaris, pacients i familiars.

D’aquesta manera es busca promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables entre la població, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic, la qual cosa millora la qualitat de l’aire i redueix la contaminació acústica i atmosfèrica, a la vegada que fomenta la pràctica d’exercici físic.

Per aconseguir-ho, durant aquests dies la campanya “Fes salut. Mou-te sosteniblement”, serà present a marquesines i vehicles de la flota d’autobusos de Fisersa. A més, la pàgina web de la Fundació Salut Empordà incorporarà un mapa amb indicacions de com arribar a l’Hospital de Figueres i al Bernat Jaume en autobús.