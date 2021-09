La Universitat de Girona es convertirà, la setmana vinent, en un nou punt de vacunació sense cita prèvia a la ciutat. Tal com ha informat l'Institut Català de Salut de Girona, a través de Twitter, la campanya de vacunació és tant per a estudiants de la universitat com per a treballadors que encara no s'hagin vacunat.

Les dues cites són dimarts 14 de setembre, de 10 a 14 h, al campus de Montilivi, i dijous 16 de setembre, de 10 h a 14 h, al campus del Barri Vell. En el cas de Montilivi, la vacunació tindrà lloc al menjador d'estudiants, mentre que al Barri Vell es farà a la facultat d'Educació i Psicologia.

Aquest és un nou intent d'animar la gent jove a vacunar-se i poder augmentar així la taxa de vacunació en la franja d'edat que va dels 20 als 29 anys.