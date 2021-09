Els fundadors de la biofarmacèutica alemanya BioNTech, desenvolupadora al costat de la farmacèutica estatunidenca Pfizer d'una de les vacunes contra la Covid-19, compta amb poder administrar un nou preparat per a menors d'entre cinc i onze anys ja a mitjans d'octubre.

"Ja en les pròximes setmanes presentarem a les autoritats a tot el món els resultats del nostre estudi en relació amb els menors d'entre cinc i onze anys i sol·licitarem l'autorització de la vacuna per a aquesta franja d'edat, també aquí a Europa", va assegurar la cofundadora de BioNTech, Özlem Türeci. En declaracions a 'Spiegel' que avança el setmanari, va agregar que ja s'està preparant la producció i que la vacuna serà la mateixa, però amb un dosatge menor.

El cofundador de BioNTech, Uğur Şahin, va precisar que els resultats de l'estudi ja estan sobre la taula i només han de ser preparats ara per a les autoritats reguladores. Així mateix, per a final d'any s'espera tenir disponibles les dades d'estudi en relació amb menors a partir dels sis mesos d'edat.

Al mateix temps, els dos fundadors de BioNTech van cridar a fer el possible en les pròximes setmanes per convèncer als indecisos dels beneficis de la vacuna. "Com a societat encara ens queden uns seixanta dies per a evitar un dur hivern" i "hauríem de fer els possible en aquests dos mesos per mobilitzar a quantes més persones millor", va dir Şahin. Türeci va subratllar que "cada persona addicional vacunada ajuda". "No hauríem de resignar-nos", va apel·lar.

La Comissió Permanent de Vacunació (Stiko) d'Alemanya va recomanar de manera general la vacuna contra covid-19 a partir dels 12 anys a mitjans agost. Fins llavors la Stiko només recomanava vacunar-se als menors a partir de 12 anys amb malalties prèvies i de manera general als adolescents a partir dels 16.

El 24,7% dels menors alemanys entre 12 i 17 compta amb la pauta completa

Fins al dijous, el 35,9% dels menors entre 12 i 17 anys havien estat vacunats a Alemanya, el 24,7% amb la pauta completa. En tant, compten amb la pauta completa el 83,3% dels ciutadans a partir de seixanta anys i el 66,9% dels adults d'entre 18 i 59.

Així, el 66,3 de la població ha estat vacunada, el 61,9% amb la pauta completa. Les autoritats sanitàries van verificar 12.969 nous contagis en 24 hores i 55 morts per o amb covid-19, mentre els casos actius se situen a Alemanya en uns 156.500, segons dades de l'Institut Robert Koch (RKI) actualitzats la passada matinada.

La incidència acumulada en set dies se situa en 83,8 nous contagis amb coronavirus per cada 100.000 habitants. El RKI va notificar en el seu informe diari 520 hospitalitzacions de pacients amb covid-19 en un dia, amb el que la taxa d'ingressos se situa en 1,95 per cada 100.000 habitants. El percentatge de pacients amb covid-19 ingressats en les UCIs ascendeix al 6,2%.