Una de les xifres que evidencia més la millora general de la situació epidemiològica és el nombre de casos diaris. Fa unes setmanes, quan la corba estava totalment en auge, hi va haver diverses Àrees Bàsiques de Salut gironines que van experimentar un creixement de més de trenta casos d’una setmana per l’altra. En canvi, actualment, l’àrea bàsica amb un increment més elevat de casos és la de Ripoll - Sant Joan de les Abadesses, que en registra quinze més respecte a la setmana passada.

D’altra banda, la bona notícia és que 29 de les 41 àrees que hi ha a la regió de Girona han experimentat una davallada de casos respecte a la setmana passada, és a dir un 70% del total. Les baixades més pronunciades han tingut lloc a Figueres, on s’han detectat 29 casos -47 menys que la setmana passada-; Salt, on s’han notificat 48 casos -36 menys que la setmana passada- i Roses, on s’han diagnosticat 21 casos -35 menys que fa set dies. Àrees com la de Girona 2 - Can Gibert del Pla i Celrà també han experimentat un descens destacat de més de vint casos menys.

Descens d’indicadors

Seguint la mateixa dinàmica, la davallada de casos és general a tota la Regió Sanitària de Girona. De fet, aquesta setmana s’ha registrat un 36% menys de casos respecte a l’anterior. Quant a les dades diàries notificades per Salut, ahir es va produir un augment del 31% i es van registrar 118 positius. D’altra banda, el risc de rebrot va baixar nou punts fins a 124 i la velocitat de reproducció del virus (Rt) va disminuir una centèsima fins a 0,71. Aquest indicador avalua el nombre de persones que pot infectar un positiu de mitjana. De moment, a Girona és menys d’una.

Les dades més positives d’ahir fan referència al nombre d’hospitalitzats a Catalunya. La millora de la situació epidèmica a Catalunya ha permès que es baixi de la barrera dels 300 crítics a les UCIs catalanes. A més, el nombre total d’ingressats ha baixat de 900. La població immunitzada ja arriba al 73,4%, comptant els vacunats i aquells que han passat la malaltia en l'últim mig any.

A Girona, ahir hi havia dos ingressats menys i els mateixos crítics que el dia anterior. D’altra banda, es van notificar 44 morts a Catalunya, però la majoria corresponien a dies anteriors i encara no havien estat comunicades, ja que la mortalitat segueix caient, amb una mitjana de 10 defuncions diàries, el nombre més baix des del 12 de juliol. El risc de rebrot (EPG) era de 101 punts, fregant ja el llindar de 100 que indica el risc alt, i el mateix nivell de risc que hi havia el 18 de juny, quan va començar a pujar la cinquena onada. El percentatge de vacunats segueix pujant lentament.