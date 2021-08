Decathlon ha decidit retirar lots de barretes i pastilles de la marca Aptonia per la presència d'òxid d'etilè –considerat cancerigen- en una proporció superior al que fixa la normativa europea. La multinacional francesa ha detectat l'anomalia en cinc suplements de nutrició per a la pràctica de l'esport. Els productes afectats són un paquet de 30 barretes de gust de taronja 'Vitamins+Minerals' (lots 21.140 i 21.189); 100 càpsules d'electròlits 'Salt Caps' (lot 21.182); i tres tauletes d'electròlits amb sabors de llimona i maduixa (lots 21.166, 21.188 i 21.167). Decathlon els ha retirat del mercat com a mesura de precaució, però alguns es van vendre abans, entre el 19 de juny i el 12 d'agost, i sol·licita la col·laboració dels compradors.

La multinacional francesa demana als clients que no consumeixin aquests productes i que els tornin a la botiga perquè els canviïn per uns altres o perquè els tornin els diners. Decathlon ha posat a disposició el telèfon gratuït 900 100 903 -de dilluns a dissabte, de 10 a 20 hores- per a resoldre qualsevol dubte. Al llarg d'aquest estiu, diverses empreses com Nestlé, Mars o la catalana 'La Fageda' han hagut de retirar diversos productes com gelats o flams per la presència d'òxid d'etilè en nivells superiors als permesos per la normativa europea.