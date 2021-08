L'assaig clínic en humans de la vacuna de la farmacèutica catalana Hipra ha començat aquesta setmana a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta i a l'Hospital Clínic de Barcelona amb 30 voluntaris. Són persones de 18 a 39 anys, que no han tingut la covid-19 i que no havien estat encara vacunades. Als voluntaris, se'ls administraran dues dosis separades en 21 dies: 25 rebran la vacuna que s'està testant i 5, la control (Pfizer). Aquesta és la Fase I\/IIa, que té com a objectius avaluar la seguretat del vaccí i la immunogenicitat, és a dir, la capacitat per generar resposta immunitària. Els investigadors preveuen tenir els resultats d'aquesta fase en dos o tres mesos i han indicat que un assaig clínic estàndard sol durar un any.

En una roda de premsa aquest divendres, els responsables de l'assaig clínic han destacat l'interès per participar en les que són les primeres proves en humans d'una vacuna a l'estat espanyol. Unes 400 persones van respondre a l'anunci i van oferir-se a rebre la vacuna d'Hipra, farmacèutica internacional amb seu a Amer.