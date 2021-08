Les autoritats de Dinamarca deixaran d'aplicar restriccions especials contra el coronavirus a partir del 10 de setembre, segons ha anunciat aquest divendres, 27 d'agost, el Ministeri de Salut del país en un comunicat. "L'epidèmia està sota control", assegura el ministre de salut danès, Magnus Heunicke, en el comunicat.

Partint de les altes taxes de vacunació, el Govern afirma que ja no és necessari mantenir la categoria de "malaltia socialment crítica" que fins ara han aplicat a la covid-19, per la qual cosa mesures com la prohibició de formar grups o els passaports d'immunitat ja no tindran validesa legal.

"En cessar la categorització, algunes provisions de la Llei d'Epidèmies ja no s'aplicaran", afirma el Ministeri. Això significa que deixaran d'estar vigents les restriccions en vigor durant la reobertura econòmica del país, com la necessitat de mostrar un 'coronapass' o una prova d'immunització contra el coronavirus per asseure's en restaurants o entrar a les discoteques.

A Dinamarca s'ha vacunat ja amb la pauta completa més del 70 per cent de la població, segons dades de la Universitat Johns Hopkins. Des que va començar la pandèmia s'han registrat 342.866 contagis i 2.575 morts per covid-19 al país, de 5,8 milions d'habitants.