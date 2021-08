Anar a dormir al final d'un llarg dia hauria de ser una cosa que esperem amb ganes. No obstant això, per a moltes persones, aquest moment es pot convertir en un malson. Aquest problema afecta més de 4 milions de persones a Espanya, un 10% de la població total.

A més, més de 12 milions de persones (30%) asseguren que es desperten amb la sensació de no haver tingut un so reparador, segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN).

Això es tradueix en què un 40% de la població espanyola veu amenaçada la seva salut i la seva qualitat de vida pels seus problemes en el descans. Per aquest motiu, des del SEN pretenen incidir en la necessitat de donar al descans la importància que mereix.

Per això, ens expliquen quins són els mites més estesos sobre la son i quines pautes hem de dur a terme per millorar la seva qualitat.

Mites de la son i pautes per millorar-la

Si dormo cinc hores és suficient: FALS

És molt usual veure persones que sacrifiquen hores de son, un dels mites més estesos i directament relacionat amb diferents problemes de salut.

A més, quan dormim poc, el cervell fa un esforç més gran per mantenir l'atenció, que es deriva en alteracions en l'estat d'ànim.

La meditació guiada ajuda a conciliar la son: VERITAT

La meditació és una pràctica molt beneficiosa per paliar l'excitació del sistema nerviós i preparar l'organisme per a un merescut descans.

En assolir un estat de relaxació adequat, l'organisme és capaç de dormir durant més hores seguides, deixant de cantó l'estrés.

És bo recupera la falta de son durant el cap de setmana: FALS

Quan no hem dormit bé durant la setmana, dormir fins tard el cap de setmana sembla una solució fàcil, però no és així.

És important que el cos tingu un patró de son constant, és a dir, que anem al llit i ens llevem a la mateixa hora cada dia, fins i tot els caps de setmana.

El descontrol d'horaris augmenta la probabilitat d'estar de mal humor, patir depressió o estrés, així com un augment de la possibilitat de patir insomni.

És necessari dormir amb una foscor completa: FALS

Cada persona és un món i, com a tal, cada persona té les seves preferències de son. La clau està en trobar les condicions que millor s'adapten a cadascú.

Hi ha qui necessita una persiana o una cortina completament opaques que no deixin passar gens de llum i altres preferiran una mica de lluminositat.

Practicar esport interfereix en la son: VERITAT

L'esport és molt beneficiós per a la salut i també facilita la conciliació de la son, ja que promou l'alliberament d'endorfines que propicien una sensació de benestar i relax.

A més, la fatiga post-exercici ens porta a un estat de relaxació muscular i corporal natural, que convida al descans.

No obstant això, no s'aconsella practicar exercici a última hora del dia, ja que l'esport també eleva els nivells de cortisones i adrenalina, contràries a l'hormona de la son.

Veure la televió al llit relaxa: FALS

Un altre mit molt estès. S'acostuma a pensar que relaxar-se al llit mirant el mòbil o la tele, uns moments abans de dormir, ens ajudarà a conciliar la son.

El cert és que, no només influirà allò que veiem a la pantalla, sinó que la llum blava pot retrassar la producció de melatonina, l'hormona responsable de la son.

L'alimentació influeix en el descans: VERITAT

Per una banda, hi ha aliments que contenen substàncies que afecten el sistema nerviós central i tenen una acció directa sobre la son, com la cafeina, el cacau o el picant.

A més, serà important tenir en compte al·lèrgies o intoleràncies a determinats aliments i que poden provocar flatulències, acidesa o reflux i entorpir la son.

Per últim, també serà important sopar aliments fàcils de digerir i anar al llit un cop hagin trascorregut almenys dues hores després de l'àpat.

Beure una copa de vi abans de dormir ajuda a conciliar la son: FALS

La realitat és que beure alcohol abans de dormir dificulta la fase de son profunda i redueix dràsticament la qualitat del descans.

A més, aquesta substància interromp la fase Rem, que ajuda a equilibrar l'estat d'ànim, per la qual cosa portarà conseqüències negatives.