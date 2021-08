El Banc de Sang ha organitzat una campanya de donació de sang a l’Escala aquesta darrera setmana, els dies 18 i 19 d’agost. En una carpa situada a la plaça de l’Univers del municipi mariner es va muntar tota la infraestructura. Es van recollir 96 bosses de sang. A més, hi va haver 13 oferiments de persones que finalment no van poder donar. Per tant, més d’un centenar de persones es van apropar a donar sang, el que «es considera un èxit rotund», exclama Meritxell Casacuberta, promotora del Banc de Sang de Girona.

De les 96 donacions, 19 provenien de gent que donava sang per primera vegada, una dada molt important per al Banc de Sang.

Ja feia dos anys que es posava una carpa a la plaça de l’Univers de l’Escala per fer-hi donacions de sang i «com que anava molt bé vam decidir que aquest any ho faríem dos dies, i veient l’èxit que hi ha hagut, l’any vinent tornarem a muntar la carpa durant dos dies», afirma Casacuberta.

Es necessiten més donacions

Aquest estiu 19.800 persones han donat sang, i gràcies a això s’han pogut satisfer les necessitats del moment. Tot i això, el Banc de Sang recorda que cal mantenir el ritme de donacions durant la segona quinzena d’agost «perquè la sang té una durada limitada». Segueixen essent necessàries entre 800 i 1.000 donacions cada dia per als tractaments dels malalts.

Aquest estiu s’incentiva a donar sang regalant una bossa amb el lema «Viu i fes viure». L’obsequi va acompanyat d’un quadernet d’activitats per a adults.