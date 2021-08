El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, s'ha fixat com a objectiu arribar al 100% de la població vacunada contra el Covid-19 en primera dosi a Catalunya abans de l'inici del nou curs escolar al setembre.

En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dimarts, 24 d'agost, recollida per Europa Press, ha explicat que el departament té les dosis i els professionals per arribar a aquest percentatge de vacunats i ha animat la ciutadania a vacunar-se per mitigar una "molt probable" sisena onada.

"Com més protegits estiguem des del punt de vista de la vacunació, més es podrà controlar aquesta sisena ona", ha dit, i ha defensat que la vacuna disminueix fins a vuit vegades el risc de contagiar-se.

Després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) limités a 19 municipis el toc de queda --enfront dels 62 pels quals ho demanava el Govern--, Argimon ha argumentat que la vacunació és la "principal" eina per prevenir els contagis. Ha demanat responsabilitat, "durant el dia i durant la nit", i ha assegurat que el Govern va voler aplicar el toc de queda per evitar contagis i hospitalitzacions, no com a mitjà de control de l'ordre públic.

A més, ha atribuït al desfasament temporal entre el moment de presentar la petició i la seva resolució la desactualización que va detectar el tribunal entre els municipis pels quals el Govern demanava el toc de queda, en funció de la seva incidència, i les seves dades reals --els magistrats van constatar que alguns estaven per sota del llindar que la Generalitat proposava com criteri--.

Preguntat sobre per què no són públics els informes en què es basa la petició de toc de queda davant el TSJC, el conseller ha dit que no té cap inconvenient en què es pengin i ha defensat la "transparència" amb que el departament ha gestionat la pandèmia.

AGLOMERACIONS

Argimon ha lamentat les aglomeracions en festes majors durant la setmana passada --com les de Gràcia a Barcelona-- i ha augurat que es traduiran en un augment dels contagis; l'impacte concret es revelarà "d'aquí a probablement set o vuit dies, veient si els contagis en determinades franges d'edat s'incrementen o no".

Ha dit que aquestes imatges encara li han agradat "menys" que les aglomeracions en els grans festivals a Catalunya aquest estiu, que --ha sostingut-- no van ser els responsables de la cinquena ona.

També ha afirmat que la Generalitat ha intentat obrir l'oci nocturn i autoritzar festivals, però que el problema és que en aquests contextos les persones es relaxen, encara que hi hagi cribratges abans d'accedir als recintes.