El Govern prorrogarà a partir de divendres, 27 d'agost, durant set dies més, les restriccions anti-Covid, com el tancament de tots els establiments a les 00.30 hores, però ja no hi haurà confinament nocturn a cap municipi, i considera probable que a la tardor hi hagi una sisena onada, que serà més o menys intensa en funció del percentatge de vacunats.

Segons ha informat el Govern, divendres que ve decaurà el toc de queda als 19 municipis en què els va autoritzar el Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i no sol·licitarà aplicar-ho a cap a partir de divendres.

Si que presentarà aquest dimecres, 25 d'agost, davant el TSJC una sol·licitud perquè el tribunal avali continuar amb la restricció de reunions socials i familiars tant privades com a públiques d'un màxim de deu persones i la limitació d'aforament al 70% en esdeveniments religiosos i cerimònies civils durant set dies més.

Els municipis que quedaran lliures del toc de queda són: Alcarràs (Segrià), Amposta (Montsià), Arenys de Munt (Maresme), Badia del Vallès (Vallès Occidental), Balaguer (Noguera), Banyoles (Pla de l'Estany), Calafell (Baix Penedès), Celrà (Gironès), Cervelló (Baix Llobregat), Gelida (Alt Penedès), Manlleu (Osona), Martorell, Montblanc (Conca de Barberà), Mora d'Ebre (Ribera d'Ebre), Palafolls, Salt, Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), Sarrià de Ter i Torroella de Montgrí.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha reconegut avui que "és molt probable" que arribi a Catalunya una "sisena onada" de la Covid-19 i ha urgit la població a vacunar-se al més aviat possible per estar "protegida" i poder fer front a la pandèmia.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, en la que no ha "descartat" una nova onada de coronavirus amb una variant "més virulenta o infecciosa", Argimon ha evitat valorar el revés del TSJC, que ahir va rebutjar la petició del Govern per implantar el toc de queda a Barcelona i 61 municipis més de més de 20.000 habitants.

"La sisena onada és molt probable que arribi i com més protegits estiguem a nivell de vacunació, més es podrà controlar", ha apuntat Argimon, per qui la forma d'"intentar conviure amb el virus" és immunitzar la població "entenent i sabent que (...) sempre pot haver-hi alguna de les noves variants que s'imposi".

Argimon ha lamentat que moltes persones encara no s'hagin immunitzat i ha demanat no abaixar el ritme, ja que l'objectiu del Govern és arribar al 13 de setembre, quan comença el nou curs escolar, amb el 100% dels menors de 12 a 15 anys amb la primera dosi posada i el 50% amb la pauta completa.

"Encara queda molta gent per poder vacunar, tenim les vacunes i el personal preparat", ha dit abans d'apel·lar a la "responsabilitat" de tots "tant de dia com de nit".

Els indicadors epidèmics segueixen millorant molt lentament a Catalunya, on s'han diagnosticat 1.862 nous casos de Covid-19 i s'han notificat 26 noves morts per la malaltia en les últimes 24 hores, amb una tendència a què s'alenteixi el descens de la corba de la cinquena onada.

Segons el Departament de Salut, avui hi ha un total de 1.371 pacients hospitalitzats per Covid, 40 menys que ahir, dels que 456 són a la UCI, cinc menys.

El nombre de morts des de l'inici de l'epidèmia ascendeix a 23.268, amb 26 morts notificats en les últimes 24 hores, i 151 defuncions acumulades en els últims set dies, una mitjana de 21 morts diaris per Covid.

L'índex de creixement potencial de l'epidèmia (EPG), que mesura el risc de rebrot, és avui de 219 punts, sis menys que ahir, un risc encara molt alt, mentre que la velocitat de propagació del virus (Rt) segueix creixent lleugerament fins a 0,83, una centèsima més, la qual cosa vol dir que cada 100 infectats contagien una mitjana de 83 persones.

Des de l'inici de l'epidèmia, un total de 954.400 persones han estat diagnosticades de Covid-19 a Catalunya, 1.862 en les últimes 24 hores per tot tipus de proves, mentre que en els últims 7 dies han estat 9.314 els diagnosticats per PCR o test d'antígens (TA), una mitjana de 1.330 diaris.

La incidència acumulada de casos confirmats per PCR o test d'antígens a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) descendeix a poc a poc i s'ha situat en 119 casos, un menys que ahir, mentre que la incidència acumulada a 14 dies (IA14) és de 278 casos, tretze menys que la vigília.

Un 74,9% dels catalans majors de 16 anys ja estan immunitzats contra la Covid-19 amb la pauta completa, xifra que baixa al 63,8% si es compta la població total, mentre que avança la vacunació dels menors de 12 a 15 anys, gairebé la meitat dels quals ja tenen inoculada la primera dosi.