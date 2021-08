protegir-nos de la calor a l’estiu

A l’estiu els dies són assolellats i llars. Tenim moltes ganes d’estar a l’exterior. Cosa que s’ha de fer amb precaució. Si estem a l’interior també hem d’evitar la calor estival. Els consells i les normes per aquesta època de l’any no canvien massa d’un a altre any. Però farem un recordatori emfasitzant en els grups més vulnerables, com són la gent gran, la gent jove, les dones embarassades i els nens petits. També tindrem en compte les persones que treballen a l’exterior, on hi fa molt sol i molta calor. El darrer grup de vulnerables el forma el de les persones amb malalties cròniques.

A l’estiu cal protegir-nos de la calor. Cal refrescar els espais amb ventilació i abaixar les persianes a les hores de màxima insolació. Es farà circular corrent d’aire als interiors i s’engegaran els ventiladors i l’aire condicionat si cal. Abans de sortir al carrer hem de protegir la pell i vestir-la amb crema solar protectora. També s’ha de protegir el cos des de dins. Aquí és on hem de parlar d’alimentació i hidratació. Ara és moment de beure molta aigua i sucs naturals de fruita, no dels que porten sucres afegits. Per sort, de menjar, a casa nostra, en tenim un ampli assortiment per triar. Les amanides verdes, les de llegums, les de pasta i arròs i les hortalisses i verdures, són extraordinàriament bones en aquesta època de l’any. Un valor afegit és que solen ser aliments de proximitat. El mateix passa amb les fruites. N’hi ha moltes, variades, molt bones i també poden ser de proximitat.

L’estiu convida a estar a l’exterior. Podem estar en una terrassa o anar d’excursió o fer estada en un càmping, podem banyar-nos a la platja, a les gorgues, als rius i a les piscines. També és època de viatjar o de passar llargues estones en companyia de familiars i amics, fent petar la xerrades al voltant d’una taula plena de viandes de temporada. L’estiu ens dona l’oportunitat per incorporar hàbits saludables a la nostra vida diària. És moment de començar a fer aquell esport que des de l’hivern que dèiem que faríem quan arribés el bon temps. Però també promou la disbauxa i els excessos. Això cal tenir-ho ben present per evitar accidents i ensurts. Els pilars bàsics d’aquesta protecció són la hidratació, l’aplicació de fotoprotector, evitar la calor i refrescar l’ambient.

Cal gaudir de l’estiu però protegits dels seus possibles efectes nocius, cosa fàcil d’aconseguir seguint aquests senzills consells. Evitar sortir a carrer a les hores de més calor, que les podem passar a la fresca, en espais interiors climatitzats. Una opció és la d’anar a veure museus. Les persones que no poden evitar l’exposició al sol i a la calor per motiu de feina, perquè treballen a l’exterior, s’han de protegir amb barret, crema protectora i roba clara. Quan parlem d’embarassades i nadons cal insistir en què estiguin ben fresquets, si pot ser a casa i només sortir quan no faci massa calor. Si es fa exercici físic cal recordar la importància de la hidratació, perquè el risc de la deshidratació és superior que en repòs.

Els nostres companys de l’estiu han de ser l’aigua, la crema solar, el ventilador i les ombres. L’estiu és una època magnifica per gaudir-la, no l’espatllem per no ser curosos.