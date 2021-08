El Departament de Salut ha impulsat una nova campanya per potenciar la vacunació a les franges amb menys cobertura, com és la dels joves o la d'aquelles persones de poc més de 40 anys. Sota el lema 'Tu que pots, vacuna't ARA contra la COVID', té com a objectiu motivar la ciutadania perquè demani cita durant aquest estiu, abans que els estudiants es reincorporin a les aules. La campanya es podrà veure als mitjans de comunicació tradicionals i a les xarxes socials a partir d'aquest dimecres 18 d'agost. Salut ha recordat que la vacuna és "la millor eina" per lluitar contra la covid-19 i, per això, remarca la importància d'arribar a la tardor "amb una bona cobertura poblacional".