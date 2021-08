Sinopsis Centro centra tots els seus esforços i recursos en fer que la recuperació a l’abús de qualsevol tipus de substància sigui una realitat. El fet de que tant les persones afectades per la malaltia de l’addicció com els familiars o amics tinguin un equip de professionals on dirigir-se per a qualsevol tipus de consulta o per demanar suport terapèutic fa que afrontar el procés de recuperació sigui molt més eficaç.

Cal remarcar el fet de que a Sinopsis Centro donen també un servei que consideren imprescindible, com es la intervenció al domicili, ja sigui per a parlar directament amb les persones afectades, com per assessorar els familiars. D’aquesta manera, es pot arribar a dissenyar el tractament més adequat per a cada situació.

Sinopsis Centro

Adreça: carrer Nou, 5, de Figueres

Telèfon de contacte: 619 654 482