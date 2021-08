Gràcies a les 19.800 persones que han donat sang aquest estiu, s’han pogut satisfer les necessitats dels malalts en tot moment. No obstant això, cal mantenir el ritme de donacions durant aquesta segona quinzena d’agost, ja que la sang té una durada limitada.

Un dels components que trobem a la sang són les plaquetes i aquestes caduquen al cap de 5 dies i no es poden ni guardar ni congelar. El seu ús és imprescindible en malalts de càncer i per això, diàriament, se n’ha d’assegurar la seva existència.

La calor i la Covid-19 compliquen les donacions

L’arribada de la primera onada de calor de l’estiu fa trontollar l’estat actual de les reserves. És per això, que continuen sent necessàries entre 800 i 1000 donacions diàries per als tractaments dels malalts.

També, els contagis de la Covid-19 provoquen que moltes cites de les campanyes de donació quedin disponibles. A la pàgina web oficial es pot veure l’estat de les reserves de cada punt de donació. El Banc de Sang convoca una doble jornada de donació a Figueres, a l'Escola Josep Pallach, els dies 27 (de 17.30 a 21 hores) i 28 d'agost (De 10 a 14 i de 16 a 20.30 hores). Podeu reservar hora en el web esmentat o bé a través del 677 071 756.

Fes els deures i emporta’t la bossa d’estiu

Abans de marxar o durant les vacances, el Banc de Sang convida tothom a donar sang i emportar-se la bossa d’estiu “Viu i fes viure” per omplir-la de coses bones, així com un quadernet d’activitats per a adults, elaborat en col·laboració amb Blackie Books. Aquest any, l’editorial s’ha sumat a la causa de la donació de sang i ha preparat una petita versió, especial per als donants.

Alguns cantants com Lildami, Suu o el grup musical Hotel Cochambre també han fet difusió de la necessitat de donar sang en els seus concerts d’estiu i a través de les xarxes socials. El Banc de Sang ha elaborat una llista de Spotify amb tot de cançons per escoltar en els 15 minuts que dura una donació de sang: www.donarsang.gencat.cat/viuifesviure.

A les xarxes, la campanya d’estiu es pot compartir amb un vídeo que anima a tothom a donar sang i que també es pot trobar a Youtube.