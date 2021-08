La Generalitat ha declinat l'oferiment de les farmàcies catalanes d'esdevenir punts de vacunació contra el coronavirus. El Departament de Salut els ha agraït la proposta però ha defensat l'estratègia actual, centrada en l'atenció primària, i ha argumentat que «en aquests moments per tots els indrets de Catalunya hi ha disponible una xarxa de punts de vacunació molt extensa, amb un desplegament logístic i de professionals que garanteix l'administració de la gran quantitat de vacuna disponible».

L'objectiu, han afegit fonts de la conselleria, no és tenir més punts on vacunar-se sinó que la població que no té el vaccí o només en té una dosi rebi la pauta aquest mes d'agost.