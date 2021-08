El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat que per deixar enrere l'epidèmia cal vacunar «gairebé un 100%» de la població i reconeix que encara «en falten molts». Així ho ha reconegut en una entrevista a La Vanguardia aquest dissabte, on també s'ha mostrat «molt decebut» per la frenada en la vacunació de les franges d'entre 40 i 49 anys i la de 30 a 34. El conseller demana allargar unes «quantes setmanes» el tancament nocturn i avança que la mascareta, la distància, la ventilació i les limitacions com els aforaments són mesures amb les quals caldrà conviure «temps». «Més endavant, ja ho veurem», ha precisat, perquè recorda que el virus dona «lliçons cada dos per tres».

Argimon es mostra partidari de la persuasió més que de l'obligatorietat de vacunar els professionals de les residències i creu que el debat sobre la tercera dosi «ja arribarà, clarament per als immunedeprimits i els més vulnerables de les residències», però ara queda molta població sense vaccinar. «Saps quantes persones vacunades s'han infectat, la immensa majoria de manera lleu o asimptomàtica? 39.000 entre els 4,7 milions de vacunats, el 0,8%. Cal vacunar i vacunar-se», especifica.

La meitat de primeres dosis a la Fira, sense posarEl conseller ha lamentat que dijous es quedessin sense posar la meitat de les primeres dosis al punt de vacunació de la Fira i, entre els que tenien concertada cita per a la segona dosi, més d'un 14% no s'hi va presentar. «Tot i l'esforç, amb moltes renúncies a dies de vacances, es va quedar a mitges. Al setembre potser hi haurà presses».

Argimon constata que en aquesta societat (l'espanyola) no hi ha «grans problemes ni de negacionisme ni de rebuig», però que hi ha certs grups poblacionals que ja podrien portar la pauta completa i encara no la tenen. Es refereix als d'entre 40 i 49 anys, entre els quals hi ha un 25% sense la primera dosi i un terç sense la segona, i entre els que tenen entre 30 i 34 anys, un 40% dels quals encara no s'ha posat el primer vaccí i a un 63% li falta el segon.

El conseller creu que a les franges d'edat més joves hi ha «menys percepció de risc». «Tenim els equips desbocats en la vacunació, perquè és el que pot parar la pandèmia. Després ens demanaran que vacunem a les escoles, als instituts i a les residències, i que obrim els consultoris i que fem tots els test al CAP. Tot no pot ser. Necessitem vacunar i vacunar per tornar a la normalitat. No hi ha cap altra estratègia», ha precisat durant l'entrevista. Alhora, afirma que l'important ara no és buscar contactes, sinó que aquests compleixin la quarantena.