Catalunya és la tercera comunitat autònoma que ha expedit més certificats Covid digital de la UE, un sistema que facilita la circulació entre els països membres de la Unió Europea a través d'un codi QR que acredita que el portador està vacunat, ha superat la malaltia o té una prova diagnòstica negativa.

Espanya ha expedit ja 18.177.202 certificats Covid digital de la UE, segons ha informat el Ministeri de Sanitat en una nota de premsa, i les comunitats que més certificats han emès en relació a la seva població són Canàries (el 57% dels seus ciutadans ja compta amb el certificat Covid digital de la UE), Galícia (55%) i Catalunya (52%).

Per contra, les que menys són Múrcia, amb un 21%; seguida de Castella-la Manxa, 20% i la Comunitat de Madrid, 16%.

Totes les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla estan ja en disposició d'emetre aquest certificat Covid mitjançant sol·licitud presencial o electrònica en les seves tres modalitats: vacunació, recuperació i prova diagnòstica.

Dels 18.177.202 certificats expedits, 17.361.058 són de vacunació, 400.522 de recuperació i 415.622 de prova diagnòstica.

L'emissió dels certificats és gratuïta i es realitza en format electrònic o paper, a través de les comunitats autònomes. El principal objectiu del certificat és facilitar una circulació segura entre països membres de la UE. En aquest sentit, i segons dades aportades per Sanitat, 803.207 viatgers s'han beneficiat de la via d'accés a Espanya 'Fast Control', utilitzant el seu certificat Covid en l'aplicació Spanish Travel Health (SPTH). En ports s'han fet 5.102 accessos pel camí ràpid.

Sanitat també ha informat que la Comissió Europea segueix treballant per aconseguir el reconeixement mutu de certificats de tercers països d'importància estratègica per a la UE, com és el cas del Regne Unit.

San Marino, Vaticà i Suïssa ja expedeixen certificats interoperables i es troben en curs altres com Macedònia del Nord, Turquia, Ucraïna, Illes Fèroe i Andorra. Altres països com el Marroc i Mònaco han demostrat, segons Sanitat, el seu interès.

El passat 7 de juny Espanya va ser un dels primers països que va començar a emetre i reconèixer el certificat Covid digital de la UE, avançant-se 20 dies a la data fixada pel reglament europeu.