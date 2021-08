La Fundació Roses Contra el Càncer ofereix el servei d’un fisioterapeuta que es desplaça al domicili d’aquelles persones que, per la seva malaltia oncològica en estat pal·liatiu, no poden traslladar-se fins al centre de fisioteràpia. L’objectiu d’aquesta atenció és millorar la qualitat de vida d’aquests usuaris que són derivats per professionals del Pades (Programa d’Atenció Domiciliària Equips de Suport) o pels gestors de casos del Centre d’Atenció Primària de Roses.

Aquest servei és possible gràcies a la col·laboració del fisioterapeuta Carles Barnés. La Fundació Roses contra el Càncer assumeix el cost de fins a 25 sessions per a cada usuari, o en totalitat o una part segons un sistema de copagament amb l’usuari. Aquest 2021, la Diputació de Girona ha subvencionat aquest servei amb l’aportació econòmica de 1.500 euros.

Carles Barnés és fisioterapeuta diplomat per la Universitat de Girona l’any 2005 i col·laborador de Roses Contra el Càncer des de l’any 2018. «Agraeixo l’oportunitat de poder ajudar, en la mesura del possible, a pacients oncològics, sense perdre de vista que més que pacients són persones. I també agraeixo a les famílies la bona acollida que han donat al servei de rehabilitació i fisioteràpia a domicili», explica Barnés.