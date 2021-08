El Departament de Salut ha obert a partir d'aquest dimarts la vacunació sense cita prèvia en punts de vacunació distribuïts arreu del país. A més, en cas que sigui necessari es podrà rebre la segona dosi en punts de vacunació específics establerts també arreu del territori. Salut ha impulsat aquesta estratègia davant la disminució de peticions per vacunar-se detectada les darreres dues setmanes. També han comprovat que han augmentat les persones que, tot i tenir cita, no es presenten al punt de vacunació. El Departament ha afirmat que amb aquesta mesura vol facilitar que la tornada a l'entorn educatiu i als llocs de treball al setembre es faci amb la màxima cobertura vacunal possible.

Figueres és una de les ciutats catalanes on, a partir d'ara, ja es vacuna sense cita prèvia, al Centre Cultural Molí de l'Anguila. L'Ajuntament de Figueres ha facilitat aquest calendari: