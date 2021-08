La impressionant situació que portem ja més d'un any vivint pot ser només el principi de més d'una nova batalla humana. Els períodes d'epidèmies ja són aquí i amenacen amb quedar-se. El mal ambiental (mai insistirem bastant) afavoreix l'aparició de noves malalties humanes per salt entre espècies.

I com a més hi ha uns certs animals que, a l'haver climes cada vegada més càlids en zones com Europa o Amèrica del Nord, s'expandeixen per noves latituds…

Els mosquits tropicals estan cada vegada més estesos per tot el planeta. Tots sabem, i ho hem sofert alguna vegada, que les seves picades són molestes i duradores. Però això a penes té importància. El veritable perill d'aquests invasors no se soluciona gratant. El seu avanç silenciós, el seu salt a nous continents, podria estar incubant la pròxima pandèmia humana mundial: un poderós arbovirus.

El perill viatja… en moquitos

Els arbovirus són un grup de virus que abasta a famílies molt diferents, cadascun infectant a espècies específiques i amb la seva simptomatologia particular. Però tenen com a característica comuna que per a difondre la seva infecció utilitzen artròpodes (animals invertebrats amb esquelet extern i apèndixs articulats, és a dir, insectes, aràcnids, crustacis i miriàpodes.)

Durant les tres últimes dècades venim escoltant com malalties causades per aquests virus es distribuïen cada vegada amb més rapidesa per gairebé tothom.

I ara que un dels seus transmissors, el temut mosquit tigre (Aedes albopictus), ja està a Europa, el resultat és que també en el vell continent estan apareixent brots esporàdics d'algunes d'aquestes malalties.

Per això el que es tem avui és que amb un clima gradualment més càlid en aquestes regions i l'expansió de les zones urbanitzades, aquests virus s'aconsegueixin cotes sense precedents.

Però no es tracta ni molt menys de prediccions a llarg termini. Parlem, per exemple, que hi ha persones que han emmalaltit de dengue a Espanya. Els arbovirus ja estan entre nosaltres.

Fins fa dècades, el normal en la majoria d'aquests virus és que duguessin a terme un cicle selvàtic o rural. El virus comptava amb un hoste principal, animals on es reproduïa eficaçment, i en ells és on on artròpodes com a mosquits i paparres podien infectar-se.

Una vegada que l'artròpode està infectat actua com a vector, podent transmetre el virus amb la seva picada a un altre animal per a així continuar el cicle. Però si els vectors infectaven a un humà, el cicle es tallava. Podria ocasionar la malaltia, sí, però el virus no estava adaptat al nostre cos i no es reproduïa a bastament com perquè un artròpode pogués infectar-se amb la nostra sang.

Ara ens hem obstinat a canviar les coses i el cicle selvàtic es veu interromput en massa ocasions pels humans. Tant que molts d'aquests virus s'han adaptat a nosaltres i ara provoquen brots epidèmics per tot el món. Un exemple més que la intromissió continuada en el medi natural té un perjudici greu en la nostra salut.

Així les coses, molts dels arbovirus poden completar ja un cicle urbà: infecció de persones per la picada de vectors que al seu torn es van infectar d'una altra persona. Així, comptem ja amb el dengue, el zika o el chikunguña.

El chikunguña

Era un virus que, a l'origen, estava limitat a Àfrica, causant malaltia en primats però no humans. Ara, a penes 70 anys després del seu descobriment, el virus ha infectat en tots els continents habitats.

A Amèrica la seva expansió va ser terrorífica. Fins a desembre de l'any 2013 no es va detectar la seva presència en el continent, però al febrer de 2015, a penes un any i dos mesos després, hi havia més d'un milió d'infectats confirmats.

El primer brot a Europa va ocórrer en 2007. Es creu que una única persona infectada, que havia viatjat a l'Índia, va donar origen un brot a Itàlia. Més de 200 persones es van infectar en una zona amb alta presència de mosquit tigre que va transmetre la infecció. En aquesta ocasió, una persona va perdre la vida.

Per desgràcia no va ser un cas aïllat. Brots a Europa s'han repetit des de llavors, com un altre novament a Itàlia que va afectar unes 500 persones en 2017, encara que la seva presència continua sent arran de casos importats. No obstant això, és altament probable que en els pròxims anys el virus acabi per establir-se en el continent atès que cada vegada hi ha una més àmplia distribució del seu vector, el mosquit tigre.

El zika

També té ja una distribució mundial. Seguint el deixant del chikunguña, el primer cas es va detectar a Amèrica en 2015, on la malaltia va arribar per a quedar-se. Al Brasil el zika va donar el que, de moment, és el major brot de la malaltia.

Va ser durant aquest brot quan es van descobrir les terribles conseqüències que tenia la malaltia durant els embarassos: avortaments i malformacions fetals, com la tan coneguda microcefàlia. A Barcelona, en 2016, va néixer el primer bebè d'Europa afectat per la malaltia, encara que de moment tots els casos són importats.

El Dengue

És la malaltia que més preocupa, per la seva extensió i la seva mortalitat. Es calcula que a l'any arriba a causar uns 100 milions d'infeccions. La malaltia sol ser suau, però en casos greus arriba a derivar en un xoc hemorràgic que provoca la mort.

Està àmpliament establert en tots els continents. En 2012 un gran brot a Madeira, a Portugal, va infectar a més de 2.000 persones. Des de llavors el virus es va expandir per Europa i en l'actualitat tenim fins i tot casos locals a Espanya.

No hi ha res que faci pensar que aquest virus es detindrà aquí. Els seus vectors estan cada vegada més distribuïts i són molt comuns en les zones mediterrànies.

A més ha de quedar-nos clar que si el dengue s'ha establert, el chikunguña, el zika, la febre groga o qualsevol dels virus que es transmetin per aquests mosquits també poden fer-ho.

Les tres malalties esmentades són de les més conegudes causades per arbovirus, però no són ni molt menys les úniques. Estem envoltats de arbovirus, molts de moment animals, però alguns altres ja han provocat morts humanes.

La Malaltia Hemorràgica de Crimea-Congo

És un clar exemple del que estem parlat. A mitjan aquest juny, fa escassos dies, es va detectar un cas de la malaltia. No és molt comú, ha donat 6 casos a Espanya des de 2016, però va causar la mort d'una persona en 2018 a Àvila i, només pel fet de ser present ja cal tenir-la en compte.

El Virus del Nil Occidental i la Febre de la Vall del Rift

Més conegut com ‘West Nile virus’ també ho tenim al nostre país, amb possibilitat de provocar neuroinfecciones en persones. I la febre de la Vall del Rift està en zones molt pròximes al Mediterrani.

I així continuem amb un gran llistat de arbovirus capaços de provocar malalties animals i que s'haurien de vigilar, com el virus Toscana, virus Usutu, virus Sindbis, virus de la llengua blava… Donat el cada vegada més estret contacte entre animals i humans, si un d'aquests virus sofrís una mutació podria produir-se el primer cas d'una nova malaltia humana.

Però també podria donar-se el cas que una malaltia ja establerta en humans es tornés molt més contagiosa.

Ja s'ha transmès el virus del zika de persona a persona, sense necessitat de mosquit intermediari. Aquest virus té la capacitat d'aguantar durant mesos en el semen, sent la seva transmissió sexual de sobres coneguda. I també es va confirmar un cas de transmissió sexual de dengue.

Resulta ser un tipus de transmissió bastant fàcil de prevenir. Però també sabem de sobres que el VIH, igualment fàcil de prevenir, es va expandir per tot el món i continua infectant a milions de persones, augmentant preocupantment la seva prevalença.

Si la prevalença d'aquestes malalties continua augmentant, s'incrementaran enormement les possibilitats que apareguin majors mutacions que els facin deixar de dependre de vectors. Tal vegada dins d'uns pocs anys la transmissió sexual de dengue i zika és la norma.

Per a més preocupació, la tan esperada immunitat de ramat amb el coronavirus podria no tenir efecte de donar-se una d'aquestes epidèmies. És més, en el cas del dengue seria contraproduent. La presència d'anticossos enfront del virus en un humà, més enllà d'evitar reinfeccions potencia la gravetat de la malaltia.

Durant les últimes dècades hem assistit a un flux imparable de arbovirus que comencen a donar malalties en humans, amb conseqüents brots epidèmics. Els mosquits i els humans avancem imparablement a nous racons del món. Donada la situació, una futura pandèmia per un arbovirus no resulta gens forassenyat.

La cura de l'entorn natural i apostar per una vigilància on s'estudiï la salut humana, animal i mediambiental en el seu conjunt seran l'única manera de preveure i prevenir aquestes malalties emergents.